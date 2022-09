Más de una década después de que conociéramos aquel bombazo llamado ‘Whip My Hair’ con el que Willow Smith parecía canalizar a su Beyoncé o a su Rihanna interior con tan solo 10 años de vida, la cantante de Los Ángeles puede presumir de haber construido una más que digna carrera discográfica compuesta por varios álbumes y singles tan exitosos como ‘Wait a Minute! ‘ o ‘Meet Me at Our Spot’, singles que, vistas sus astronómicas cifras de reproducción, han conquistado a una generación. Después, colaboraciones con gente tan dispar como Camila Cabello (‘Psychofreak‘), Machine Gun Kelly (‘Emo Girl’) o PinkPantheress (‘Where you are’) han demostrado su transversalidad.

Estos días, y después de haber coqueteado con diversos géneros musicales, del R&B experimental al bedroom-pop pasando por el pop-rock noventero de sus idolatradas Alanis Morissette y Tori Amos, Willow está claramente comprometida con el sonido pop-punk de su disco ‘lately i feel EVERYTHING’, lanzado en 2021, y su próximo lanzamiento, ‘COPINGMECHANISM’, sigue la misma dirección. Sale el 23 de septiembre y ha contado ya con tres adelantos.

- Publicidad -

Todos ellos son potentes. ‘hover like a GODDESS’ es el más animado y ska de todos, y remite a los temas más desbocados de Paramore. ‘curious/furious’, el más reciente, contiene guitarras eléctricas pero también palmas y un sonido popi. El mejor de todos, sin embargo, puede ser ‘maybe it’s my fault’, que hoy escogemos como Canción Del Día.

‘maybe it’s my fault’ es probablemente la canción más metalera jamás escrita por Willow. Empieza con unas guitarras muy Blink-182 pero, pronto, la influencia que va emergiendo es la de Deftones, especialmente en el peso monstruoso de las guitarras, que tanto llevan a la época post-hardcore o nu-metal de los primeros años 2000; y que se desahogan en un épico final. En contraste, el estribillo es melódico y casi chicle. La voz de Willow puede sonar rota y desgastada o completamente poderosa dependiendo de la ocasión, y ‘maybe it’s my fault’ le proporciona espacio para brillar en diferentes registros.

- Publicidad -

Todo el nervio de ‘maybe it’s my fault’, a la hija de Will Smith le sirve para expresar los remordimientos que siente tras un conflicto de pareja. Tiende a culpar a la otra persona por su dolor pero se da cuenta de que «quizá la culpa es mía». En un comunicado, Willow ha explicado que ‘maybe it’s my fault’ explora «lo que significa tomar responsabilidad de nuestro dolor, a la vez que nos permitimos ser humanos y procesar plenamente nuestros sentimientos sin avergonzarnos de ellos».