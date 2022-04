WILLOW ayuda a Camila Cabello a dejar de sentirse «psychofreak»

Camila Cabello publica un tercer disco con los mismos aciertos y desaciertos que ‘Camila‘ y ‘Romance‘. En ‘Familia’ se alternan los temazos, como ‘Don’t Go Yet’, claramente una de las mejores canciones de 2021, con la balada insulsa. El obligado featuring latino, aquí con Maria Becerra; con el obligado featuring anglosajón, con Ed Sheeran. Al menos, eso sí, el «focus track» ha estado muy acertado, y ‘psychofreak’ es nuestra «Canción del Día».

‘psychofreak’ está apareciendo en la prensa porque contiene una frase dedicada a sus excompañeras de Fifth Harmony: «Lo siento, no me he podido concentrar en la película / todo el mundo dice que echa de menos a mi viejo yo / He estado en esto desde los 15 / No culpo a las chicas por cómo aquello decayó».

- Publicidad -

Dejando para otro día quiénes demonios pueden ser esas personas que echan de menos los días en que Camila Cabello estaba en Quinta Armonía, al margen de los vídeos de Desahogada, ‘psychofreak’ es mucho más que eso.

Ante todo, esta canción es una búsqueda de sí misma para Camila Cabello, que visiblemente agobiada, decide salir a tomar aire fresco. La letra muestra a una artista insegura, demasiado preocupada por Instagram y el wi-fi, literalmente alienada como un extraterrestre, y sintiéndose, en una palabra, «rara». A generar esa sensación contribuyen un fraseo muy poco melódico, bastante paranoide; y una producción bastante exquisita en este caso, obra de Ricky Reed y Tom Peyton.

- Publicidad -

La invitada en la canción en este caso es indispensable. WILLOW, que ya se ha quitado el apellido Smith de su padre Will Smith, se ha viralizado en TikTok en años recientes por su tema de 2015 ‘Wait a Minute!’. Suma ya 500 millones de streamings en Spotify. Recientemente, ha cantado también en el principal single actual de Machine Gun Kelly.

Aquí, aporta un tarareo un tanto Suzanne Vega y un excelente estribillo o post-estribillo, prácticamente lo mejor de la canción. WILLOW parece interpretar la voz interior de Camila Cabello que necesita salir, expresarse, para llevar a la artista por el camino del optimismo. «Ojalá fuera como todos los demás, pero no soy como nadie más», concluye su parte.

- Publicidad -

El sencillo vídeo editado para la canción cumple perfectamente su cometido, encerrado en un cuarto que parece emular una interrogatorio, una prisión, un psiquiátrico, o todo a la vez. Camila Cabello y WILLOW escenifican el terror de la paranoia, bajo la dirección de Charlotte Rutherford, quien ha trabajado con Halsey, Grimes y Lil Nas X.



Lo mejor del mes