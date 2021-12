Las Mejores Canciones de 2021

100 Por España Samantha Hudson, Papá Topo

99 All Too Well (Taylor’s Version) Taylor Swift

y activista estrenando un single sobre España el Día de la Hispanidad., porque fea es cualquier tipo de reivindicación de un dictador que tantos muertos y represión dejó a su paso. ‘Por España’ apela directamente a los políticos del PP y VOX que se han posicionado en contra de la Ley de Memoria Histórica, retándoles: «Fusílame por España, papi, déjame bien guapi / Déjame coqueta en una cuneta». Musicalmente, deambula chanante entre el bakalao, el rap y las sevillanas.tras haber perdido los derechos de sus propias canciones, logrando que el relanzamiento de esta pista en particular se convirtiera en todo un acontecimiento., y no es que sea mejor, pero sí lo dignifica y lo eleva a niveles insospechados. La composición original de ‘All Too Well’ se había convertido en favorita de sus seguidores gracias a las imágenes tan vivas de la nostalgia que contenía, y a su sutil progresión de acordes. Ahora Taylor recupera unos versos desechados que incluyen más detalles sobre aquella ruptura de la que nos hablaba.

98 Bad Habits Ed Sheeran

inspirándose aparentemente en Bronski Beat.que suele firmar Ed Sheeran. Musicalmente esta mezcla entre Clean Bandit y el último The Weeknd (con el plus que supone el guiño/fusilamiento de ‘Smalltown Boy’) marcaba el inicio de un verano casi normal. Justo el trallazo que necesitábamos entonces.

97 mal mal trashi

deja atrás la etiqueta bedroom pop para entregarse a varios estilos.: su ritmo de disco-rock con guitarras es asociable a grupos tipo Phoenix o Two Door Cinema Club, mientras el rasgar de dicha guitarra por momentos sí es muy bedroom pop. Nada de esto funcionaría, sin embargo, sin una melodía buena, y hay que decir que trashi saben hacer que una canción suya se quede en la cabeza. ‘mal mal’ es su mejor propuesta hasta la fecha.

96 We Love Each Other So Much Sparks, Adam Driver, Marion Cotillard

, gracias a un documental sobre su vida y a su música y guión de la sobresaliente ‘Annette’. Este tema forma parte de su banda sonora.hacia el principio de la película. Se cuenta la historia de un comediante de humor siniestro llamado Henry (Adam Driver) y una cantante de ópera llamada Ann (Marion Cotillard). La canción podría ser una balada de amor puro «oscarizable», muy recordable por lo repetitiva que es, que después podría haber dado lugar a una remezcla glam o electro. Sparks decidían que fuera todo eso a la vez en la que resulta una de sus canciones más grandiosas.

95 Only Seeing God When I Come Sega Bodega

sin olvidar la melodía. Este año ha publicado su disco ‘Romeo’ con colaboraciones como Charlotte Gainsbourg y Arca., en este caso desde un punto de vista sexual. «Estoy esperando a las puertas de tu amor, y estaré esperando por toda la eternidad», canta, antes de reconocer que él no puede ir al cielo. «El cielo es un lugar al que tú perteneces, yo ni siquiera sé de dónde soy, solo veo a Dios cuando me corro». Una escena tórrida en contraste con una producción que se decanta más bien por lo sugerente.

94 Dopamine Purple Disco Machine

, incluida en su disco de este año ‘Exotica’, que también incluye este otro single., una canción bailonga, divertida y ultra-inmediata que hace honor a su título (y también al nombre del proyecto), pues su estribillo no puede sonar más eufórico y feliz.

93 Lose Your Head London Grammar

en este adelanto de su tercer disco.tras haberse iniciado como la típica canción de la banda británica. Con la producción de su colega George FitzGerald, a medida que avanza, se va entregando a los sintetizadores de corte casi trance. Es una canción de amor pero su videoclip teatral parece hablar, como el álbum, de la lucha de la mujer en la machista industria musical.

92 Doce Navajas Adiós Amores

con canciones sueltas, camino a un debut que se están tomando con calma.. La melodía, eso sí, no renuncia a la canción española de los 70, y podría haber sido escrita por Cecilia o Mari Trini, mientras la producción incorpora elementos más de americana. «Doce navajas tengo en mi cajón, cada una de ellas de distinto color, para combinarlas con mis vestidos y así poder llevar una conmigo» era el intrigante arranque de este corte que mantiene la tensión gracias a su abstracción y misterio.

, influida por artistas como la Human League y Prince.. El beat mecanizado de la canción incluso suena inspirado en el primer hip-hop, pero los sintetizadores nos llevan al desierto urbano de Manchester, a su paisaje industrializado y desangelado. Con estos ingredientes, LoneLady crea un temazo pop en toda regla que encierra una reflexión sobre el dolor de la existencia.

90 Got Me Laura Mvula

que conocimos., siendo una de las mejores reivindicaciones que se han hecho del sonido Michael Jackson. De hecho es indisociable de hits como ‘The Way You Make Me Feel’ o ‘Billie Jean’ en todo: su línea de bajo, su euforia en el estribillo, sus elementos sincopados… hasta el punto de que es difícil creer que Justin Timberlake, quien más copiara al Rey del Pop, no tuviera una canción que sonara exactamente así. Ni siquiera ‘Rock With You’ era tan revivalista.

89 Silk Chiffon MUNA, Phoebe Bridgers

con su hit ‘Number One Fan’. Aquí unen fuerzas con Phoebe Bridgers, quien tras el éxito de su debut, ha trabajado ya hasta con The Killers y Paul McCartney.que dedican a los chavales y las chavalas queer. En concreto buscan que sea la banda sonora de «su primer beso gay». En el que parece también el verano de su vida, Phoebe patina por la ciudad mientras la brisa acaricia su falda y ella «no tiene que preocuparse por nadie». Si ‘Silk Chiffon’ es un estado de ánimo, es la felicidad.

88 Narciso Delaporte

, presentado por un corto en el que suenan los 4 temas, relatando los hechos sucedidos durante una noche de fiesta.tras el éxito de ‘Un beso’, ‘Clap Clap’, ‘Un jardín’ y ‘Las montañas’ con Amaral. Esta es su producción más 90’s, elegante como siempre, con un pre-estribillo brillante en su melodía, una segunda estrofa in crescendo y una gran pulla al amor tóxico «encontrar a mil narcisos como tú ya está tirao», decorada con un montón de divertidas rimas en «-ao».

87 The Men Who Rule the World Garbage

en su nuevo álbum, dejando los mensajes de empoderamiento habituales.. Esos hombres que dominan el mundo y nos están llevando a la ruina a todos (ellos incluidos, aunque no quieran darse por aludidos). El tema, más allá de ser un alegato agitaconciencias, es un poderoso artefacto pop, con guiños a la música de Talking Heads, Prince y Depeche Mode, en que Shirley recita furibunda mientras el tema va subiendo de temperatura y que contiene no uno, sino ¡dos! estribillos rotundos y pegadizos. Furia y efectividad, lucha y baile… y Garbage demostrando que están en plena forma.

surgidos en los últimos años en Youtube, donde se viralizan todas sus «sesiones» sin nombre. En la 45ª se acompaña de la rapera canaria Ptazeta., conformando un auténtico pepinaco. Ptazeta se la merienda con patatas gracias a su «flow criminal» y a sus divertidas rimas, con lo que se confirma que los colaboradores de Bizarrap solo trabajarán con él si es para dar lo mejor de sí mismos.

85 skeletons easy life

, debatiéndose entre el funk 70’s, el indie de Weezer y un poquito el rap., en la que Murray viene a decir que no quiere terminar siendo un cadáver como otros ex de la persona a la que se dirige: “Todo el mundo tiene un pasado, y todo el mundo tiene esqueletos guardados. Es como caer rendido ante alguien que pudiera resultar ser un desastre, eso nos ha pasado a todos”. Desenfado que se manifiesta en el uso de la palabra «kombucha»: «Siento la necesidad de cuestionar tu pasado / como cuántos ex has tenido / nuestro futuro es todo kombucha / pero nunca confiamos en la predicción meteorológica».

84 Podría ser peor La Casa Azul

, continuación del largo conocido como «La Gran Espera».. A ello contribuyen un ritmo que se queda a las puertas de transformarse en una rumba a lo ‘Yo también’; la agitación de la parte del huracán/aguacero/bonanza; el cambio melódico a medida que se acerca el estribillo («el silencio lo aniquiiiiiila todo»); el «ding-dong» que anticipa que se «abre una puerta» y, sobre todo, los vientos sintetizados del estribillo. Un tema que se crece con el tiempo y que se crecerá aún más dentro de una secuencia, como ya pasó con ‘Podría ser peor’ y ‘El momento’.

83 Nudge It Sleaford Mods, Amy Taylor

en su nuevo disco., un tema de vocación punk que el dúo pasea por esas calles británicas a las que constantemente apela en su música. Jason Williamson se burla de alguien a quien llama «mimo» por estar jugando «mierdas», mientras Amy Taylor se suma para decir que no va a dar nombres pero que sí va a meter baza por «placer, fama y dinero». Un posible dardo a los IDLES y, específicamente, contra grupos que se hacen fotos «en vaqueros a media asta contra pilares de hormigón» para parecer obreros.

82 You Regard, Troye Sivan, Tate McRae

junto a la cantante canadiense Tate McRae producido por Regard, quien os sonará si vivisteis el viral de ‘Ride It’.en la que Troye y Tate cantan sobre una persona que les ha dejado y sobre la que no pueden dejar de pensar. Troye se pregunta por qué el chico al que amaba le ha «dejado sin intentarlo siquiera» pero reconoce que no «puede decir adiós», y Tate siente lo mismo y declara: «estoy harta de tus mierdas pero no me puedo resistir a ti».

81 Don’t Forget Your Neighbourhood Cola Boyy, The Avalanches

, tras haber nacido con espina bífida y escoliosis. Aparecía en el último disco de Avalanches, y ahora estos le devuelven el favor., cuya letra anima a la audiencia a no olvidar sus orígenes ni a quienes más necesitan su ayuda. «Lucha por tu pueblo, no lo dejes ir, agárralo más fuerte que a un simple recuerdo, lucha por tu pueblo con tu puño cerrado» es el mensaje que deja esta canción que mezcla conscientemente el sonido de «los Beach Boys con la French disco, teclados de house y piano de ragtime, igual que la banda sonora de ‘Cheers’».

80 Chaise Longue Wet Leg

nominado al BBC Sound of 2022, que publicará su debut el año que viene precedido de este tema, su gran hit de momento.. Algo que consigue como uno de los mejores exponentes del regreso del rock de guitarras, materializado este año a través de los italianos Måneskin. Es la «canción del año» para nuestro colaborador Jaime Cristóbal.

79 It’s good to be back Metronomy

como han probado en discos como ‘The English Riviera’, presentan el nuevo álbum que publicarán en 2022., e iba sentado en el asiento de atrás del coche de sus padres mientras ellos ponían su música, al tiempo que en lo lírico han querido reírse de los tópicos más manidos de la post-pandemia. Su vídeo, que juega con los bucles, es oro puro.

78 Algo de lo que me pueda quejar Doble Pletina

bajo los mandos de Stanley Sunday y con la promoción de Austrohúngaro., o al menos intentarlo. Laura Antolín entona este medio tiempo con templanza, sabiduría -también con un poso melancólico-, sobre una sutil producción de sus amigos de Hidrogenesse, que en lugar de entregarse a los sintetizadores de una época concreta, consigue flotar en el tiempo. Como su inolvidable ‘Música para cerrar las discotecas‘ (que se acerca al millón de streamings), el nuevo single es válido para generaciones pasadas (esas flautas tan 70’s) y venideras, que lamentablemente también entenderán esta canción a la primera.

77 Send Me Tirzah

, un trabajo producido por Mica Levi (Micachu) que fue aplaudido por la crítica anglosajona por su enigmática fusión de R&B lo-fi y electrónica.: Tirzah canta sobre un extraño compás de batería que marca el ritmo como con desgana mientras una guitarra eléctrica es punteada de fondo. La melodía de ‘Send Me’, cantada como a duermevela, suena casi como un secreto. Y cuando menos lo esperas, el tema decide concluirse con una bruma de guitarras distorsionadas que -en principio- no viene demasiado a cuento. Pero con tan poco, ‘Send Me’ crea adicción y reconforta, al hablar del amor de madre e hijo.

76 Future Starts Now Kim Petras

con este tema como avance, aunque en realidad ya estuvo entre los mejores discos de 2019 con ‘ Clarity ‘.que escuchaba de pequeña, y ‘Future Starts Now’ ejerce de inmejorable entrada hacia ese universo pues suena a todo lo descrito. Ya no hay restos de Cyndi Lauper, Britney o Madonna en esta producción de dance-pop épica que no busca la inmediatez «bubblegum» de antaño, sino que apuesta por una composición melódica más madura que gana con las escuchas.

75 This Enchanted Hatchie

, y según ella misma este adelanto de su segundo álbum reúne todo lo que quería ofrecer al terminar el primero., por lo fácil que es entrar en ella y lo difícil que resulta salir. Suena más segura de sí misma que nunca, sin renunciar a las sonoridades shoegaze pero ofreciendo una visión más pop y bailable del mismo.

74 Teletecho Cala Vento, Amaral

, unen fuerzas con Amaral para este single suelto., y ya no es solo por el bien que hace siempre la voz de Eva. Es el desasosiego generalizado en estos tiempos; la identificación es máxima cuando suena ese estribillo que tan bien refleja lo que han sido estos 2 últimos años en el mundo: «¿Qué hemos hecho? ¡Obviamente algo mal!».

73 Fuck Him All Night Azealia Banks

con un gran single suelto.: un single que nos recuerda por qué Azealia es la mejor rapera de su generación. Su flow es espectacular, entre referencias a Lizzo, a su querida «sirenita», frases explícitas tipo «podemos follar, cavar en nuestras tripas» o autorreferencias («so seductive and plush») que ella mastica como si fueran merienda. En lo musical, se adentra en un sonido más oscuro, cortante, minimalista y cercano al deep-house.

72 Mafiosa Nathy Peluso

uno de los mayores éxitos que dejaba ‘Calambre’, sobre todo tras su paso por COLORS.. La narradora de la canción es una versión exagerada de esa Nathy Peluso tan empoderada que causa miedo en los hombres. «No cualquiera se me acerca» es la primera frase que entona la artista en la canción, a la que añade que «dicen que hay que tener agallas pa’ comerme» y que hay que «tener cuerpo pa’ aguantarme». «¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas?», plantea mientras el vídeo termina de llevar el tema a otro lugar.

71 On s’aimera toujours Couer de Pirate

. Este es su regreso tras haber perdido la voz. Te gustará si te gustan Françoise Hardy y Duffy.. Representa la inseguridad de que habla el álbum después de que la prensa dijera de la artista que «su vida amorosa es tan tumultuosa que debe de ser una persona complicada. Debe ser duro estar con ella». «Nos amaremos siempre, creo», dice el pre-estribillo resumiendo la incertidumbre que destila todo el álbum.

70 I Do This All the Time Self Esteem

, que en su nuevo disco reflexiona sobre el movimiento #MeToo.y a la Lily Allen del primer álbum. En verdad, sus inspiraciones han sido ‘Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)’ de Baz Luhrmann y ‘Dirrty’ by Christina Aguilera, pero lo importante es que la canción es una completa preciosidad en la que Self Esteem habla sobre lo insegura que se puede sentir una persona en una fiesta en la que no sabe qué decir, trabajando en un McDonald’s o cuando llega a cierta edad y no se tienen hijos. “Casarte no es el día más importante de tu vida”, trata de convencerte.

69 Talk About It JUNGLE

, autores de ‘JUNGLE‘ (2014) y ‘For Ever‘ (2018).y esos parajes desérticos que tanto hemos visto en las producciones de Danger Mouse o The Black Keys. Solo que esta vez entregadísimas a la pista de baile, más en sintonía que nunca con esos geniales vídeos coreografiados que suelen ser la seña de identidad de JUNGLE y que aquí recogen una sesión de terapia en un polideportivo llamando la atención sobre la importancia de la salud mental.

68 Hot & Heavy Lucy Dacus

ofrece una de sus canciones más accesibles., como el tenebroso y asfixiante ‘Thumbs’, donde la producción era minimalista y oscura. En cambio, ‘Hot & Heavy’ se apoya en una melodía de guitarras mucho más animada que contrasta con una letra puramente nostálgica. Dacus, que siempre ha sido una gran letrista, analiza de forma evocadora -narrando en segunda persona- una antigua versión de sí misma que ha dejado atrás y a la que inevitablemente nunca podrá volver.

67 Bruxelles je t’aime Angèle

, y con Dua Lipa., con los ganchos melódicos de los momentos más pop de Rihanna y Kate Ryan, solo que sumando una temática diferente para una canción de corte tan comercial. Angèle, que es natural de Bruselas, ha querido abrir su nuevo álbum con lo que supone una carta de amor a la ciudad en la que nació, la capital de Bélgica, deteniéndose en sus puntos fuertes y debilidades.