Cola Boyy, el «innovador con discapacidad de la música disco» que no olvida su clase

Cola Boyy es el alias de Matthew Urango, compositor y productor californiano que nació con espina bífida y escoliosis y que se llama a sí mismo el «innovador con discapacidad de la música disco». Cola Boyy era uno de los artistas invitados en ‘We Go On‘, una de las mejores canciones incluidas en el último álbum de The Avalanches, uno de los mejores de 2020; y, precisamente, el dúo australiano formado por Robbie Chater y Tony Diblasi acaba de devolverle el favor produciendo su nuevo single publicado hace unas horas, ‘Don’t Forget Your Neighborhood’.

Como sugiere el título de este nuevo tema, Cola Boyy tiene conciencia de clase y su biografía oficial indica de hecho que nació en Oxnard, «un pueblo donde se estima que 30.000 personas viven en la pobreza». En concreto, ha llegado a declarar de manera tajante: «El mensaje de mi música es que nuestra clase está siendo explotada, oprimida y asesinada día tras día. Eso no está bien y el sistema que permite tal cosa merece ser suprimido para siempre de la faz de la tierra. Solo unidos podemos hacer que eso suceda. Ese es el propósito de mi música: identificarme con la gente y unirla».

‘Don’t Forget Your Neighborhood’ es un himno de música disco tocado por la mano celestial de The Avalanches cuya letra anima a la audiencia a no olvidar sus orígenes ni a quienes más necesitan su ayuda. «Lucha por tu pueblo, no lo dejes ir, agárralo más fuerte que a un simple recuerdo, lucha por tu pueblo con tu puño cerrado» es el mensaje que deja esta canción que también cuenta con un elemento más personal cuando Urango reflexiona: «hay un momento en la vida en que buscamos respuestas, me pregunto si hay una salida, ¿cojo el avión? ¿debería aprender a conducir? ¿llegaré hasta allí si voy caminando?» antes de sentenciar: «no te olvides de mí, no olvides a tu barrio».

El propio Urango dice que ‘Don’t Forget Your Neighborhood’ mezcla el sonido de «los Beach Boys con la French disco, teclados de house y piano de ragtime, igual que la banda sonora de ‘Cheers'». Es una producción más limpia y cristalina que cualquiera de las incluidas en ‘We Will Always Love You’ pero aun así igual de emocionante en su elegante euforia disco. Mientras nos preguntamos por qué diantres no están The Avalanches produciendo a todo el mundo ahora mismo podemos disfrutar de esta canción que adelanta ‘Prosthetic Boombox’, el álbum que Urango publica el próximo mes de junio.

Antes llegó la balada funk ‘Kid Born in Space’ con Andrew VanWyrgarden de MGMT. Este es otro de los estilos musicales que interesan a Cola Boyy, entre los que hay que contar también el reggae clásico de la gráficamente titulada ‘To Be Rich Should Be a Crime’, aunque su repertorio de lo que está lleno es de los ritmos neodisco de ‘All Power to the People’ y los incluidos en su EP de 2018 ‘Black Boogie Neon‘, como los de ‘Penny Girl’, ‘Beige 70’ o esa producción bailable bañada en noise que es ‘Have You Seen Her’.