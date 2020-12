Disco de la Semana: la espera por Avalanches vuelve a merecer la pena

The Avalanches han publicado esta semana su esperado nuevo disco, el 3º en casi 20 años de historia, pero de nuevo ha merecido la pena este récord de paciencia, como también merece la pena retrasar las listas de lo mejor del año un par de días para asimilar un pelín mejor el alcance de esta obra de 25 pistas que supera la hora de duración. ‘We Will Always Love You’ será nuestro «Disco de la Semana» y el miércoles o el jueves revelaremos qué lugar ocupa entre lo mejor de 2020, donde ya es evidente que no puede faltar.

Varias pistas de este álbum han sido avanzadas como single, como ha sido el caso de ‘Interstellar Love’ con Leon Bridges, en este momento favorita de la audiencia. Muchos de esos avances pasaron por nuestra sección «Canción del Día», como fue el caso de la escalofriante ‘Running Red Lights’ con Rivers Cuomo y Pink Siifu, el estupendo ‘Wherever You Go‘ o la disco ‘Music Makes Me High’. La cuarta grabación del álbum que pasa por esta misma sección es una de las que aún no conocíamos, ‘We Go On’, y podría haber una 5ª «Canción del Día» perfectamente, que sería esa maravilla en la que han juntado a MGMT con Johnny Marr y Burt Bacharach, ‘The Perfect Chord’.

Avalanches han sido una de las bandas clave del siglo XXI por su arte para el sampleo y en esta ‘We Go On’ han escogido el ‘Hurting Each Other’ de los Carpenters para elaborar un contagioso estribillo adulterado marca de la casa al que se añaden las voces de Cola Boyy y nada menos que Mick Jones de The Clash. Este, siempre feliz sobre todo lo que tenga que ver con Jamaica, es apelado desde el principio por Cola Boyy, que comienza diciendo «Soy Cola Boyy, estoy aquí con Mick Jones, te mandamos nuestro amor, Karen», en referencia a la desaparecida cantante de los Carpenters.

‘We Will Always Love You’ es un álbum sobre el más allá del amor, pues como informa Universal España, se centra en la «historia de amor entre Ann Druyan y Carl Sagan, comunicadores de ciencia cuyos escritos y programas de televisión trajeron los misterios cada vez más profundos de la astronomía y la astrofísica a la audiencia masiva. Robbie Chater se conmovió profundamente por el hecho de que el romance de la pareja fuera capturado y llevado al espacio, gracias al Voyager Interstellar Message Project» en el que participaron. Ann Druyan iba a colaborar en el disco, al final no fue posible, pero sí consintió aparecer en la portada del álbum.

Robbie Chater ha explicado en Apple Music que considera ‘We Go On’ una de las canciones menos Avalanches del álbum, y aunque no se sabe muy bien lo que ha querido decir, pues la loca amalgama que encontramos en esta producción solo la podrían haber hecho ellos (o quizá Gorillaz), le entendemos mejor cuando dice que la voz de Karen es tan hermosa y su historia es tan triste que con ella se dota a la grabación de un enorme significado. Dice además que la frase «seguimos haciéndonos daño» retrata especialmente al mundo de hoy. «Esa línea me entristece», indica, si bien Cola Boyy logra sonar divertido, como a modo de bálsamo, con frases como «Dancehall’s rockin’ for the people ‘cause we say so»».



Lo mejor del mes: