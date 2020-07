The Avalanches conmueven sampleando ‘Hugo the Hippo’, la ‘Magalenha’ y el «disco dorado» de la NASA

The Avalanches siguen sin anunciar su tercer disco, del que ya se conocen hasta cuatro adelantos: ‘We Will Always Love You‘ con Blood Orange, ‘Running Red Lights‘ con Rivers Cuomo y Pink Siifu, ‘Wherever You Go’ con Jamie xx, Neneh Cherry y CLYPSO y ‘Reflecting Light’ con Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) y Vashti Bunyan.

Hoy nos detenemos en ‘Wherever You Go’, otra de esas genialidades que suelen firmar los autores de ‘Since I Left You‘ y ‘Wildflower‘. La canción destaca por reunir a Jamie xx, Neneh Cherry y a la cantante y productora australiana CLYPSO, pero por supuesto también por las referencias que esconde en forma de improbables samples que solo a la banda australiana compuesta por Robbie Chater y Tony Di Blasi se le habría ocurrido mezclar en una única producción. La preciosa melodía de ‘Wherever You Go’, cantada por un coro infantil, forma parte de la película americano-húngara de 1975 ‘Hugo the Hippo‘, mientras luego el tema samplea también grabaciones del «disco dorado de Voyager» de la NASA enviado al espacio en 1977 (se escucha el discurso del diplomático austriaco Kurt Waldheim, por ejemplo) y, para rizar más el rizo, porque no puede tener menos que ver con todo esto, incorpora a su vez la melodía de la ‘Magalenha‘, la famosa batucada brasileira de Jorge Mendes compuesta por Carlinhos Brown, editada a principios de los años 90.

Con tremenda selección de samples cabe preguntarse qué protagonismo ejercen en todo esto sus artistas invitados, pero la firma de Jamie xx es evidente en cuanto entra la base rítmica de la canción, que abandona la emotividad de esos coros infantiles para llevarnos al club. Eso sí, CLYPSO apenas se luce en comparación con Neneh Cherry, a la que corresponde un rap final marca de la casa en el que diagnostica el mundo actual: «todo el mundo está tan nervioso, los pensamientos violentos son celebrados; el sensacionalismo de los medios, fabricado; los políticos, calculados; en sus torres aislados; el consumo de drogas, regulado: ellos tienen el poder, les pagan por la hora, intimidan a la gente, y nos pueden devorar». Otro acierto de The Avalanches cuando van a cumplirse 20 años desde el lanzamiento de su magnífico primer disco.