The Avalanches publican su canción más disco

Seguimos recibiendo, con cuentagotas, eso sí, información sobre el nuevo álbum de Avalanches. La noticia más importante es hasta qué punto este va a ser un álbum de contrastes, pues entre los adelantos de dicho disco estamos escuchando prácticamente de todo. Y la noticia más práctica es que ya tenemos la fecha de edición de un álbum del que hasta ahora apenas conocíamos la portada, como os mostramos en Instagram hace unos días. ‘We Will Always Love You’ no llegará a nuestras manos hasta el 11 de diciembre, ajeno por tanto a las listas con lo mejor del año que se publican en la prensa anglosajona desde Acción de Gracias. Todo ello si es que este año hay Black Friday. Todo ello si es que para finales de 2020 queda algo de la prensa musical.

En cualquier caso, el anuncio viene acompañado de un par de canciones excitantes. Comenzando por la segunda, ‘Take Care in Your Dreaming’ es una composición de corte ambiental, muy cinética en su uso de piano y coros, con un punto hip hop. Han colaborado en ella Denzel Curry, Sampa the Great y Tricky, este último de plena actualidad por la edición de su nuevo disco ‘Fall to Pieces‘. Y la primera es ‘Music Makes Me High’, que hoy elegimos como «Canción del Día».

‘Music Makes Me High’ es una de las composiciones más directas y comerciales que jamás hayan editado los autores de ‘Since I Left You‘, un álbum que abría y marcaba el siglo por su uso desorbitado de cientos y cientos de samples. Esta canción que cuenta con las voces de The Devoted Souls en las estrofas y Salty Miller en el estribillo recrea las fiestas disco de los años 70, el espíritu de programas como ‘Soul Train’ y la magia de grandes clásicos de la música de aquellos tiempos como ‘You Make Me Feel (Mighty Real)’ de Sylvester. En la línea, el texto nos habla del poder curativo de la música, de cómo puede «elevarnos» o, si se prefiere, «colocarnos», dado el uso común en inglés de la palabra «high».

Entre los autores del tema encontramos a Andrew Szekeres de Midnight Juggernauts, mientras el estribillo está inspirado, como muchos habréis adivinado, por una canción antigua: Salty Miller ya cantó ‘Music Makes Me High’ allá por 1980 aunque sin ningún éxito. Al menos a la edición de esta nueva producción de Avalanches, la grabación original no llega a 5.000 reproducciones en un gigante global como Spotify ni a 400 en Youtube.

Con todo lo diferentes que son estas dos nuevas canciones de Avalanches entre sí, cualquier cosa podría pasar en el larguísimo disco que el dúo prepara: nada que ver tampoco con el tema llamado ‘Running Red Lights‘ que contó con la participación de Rivers Cuomo y Pink Siify ni mucho menos con la abstracta canción presentada junto a Jamie xx, Cherry y CLYPSO, ‘Wherever You Go‘. En su fascinante diferencia, estas 3 piezas han pasado por nuestra sección «Canción del Día», aunque también hemos conocido más, como ‘Reflecting Light’ con Vashti Bunyan y el tema titular del álbum con Blood Orange, ‘We Will Always Love You‘.





