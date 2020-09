«Parte de lo peor de lo de mi hija es que nunca había querido a nadie demasiado. Estuve en su nacimiento, y de repente empecé a sentir cosas. Fue demasiado para mí. Porque hasta entonces yo estaba entumecido emocionalmente». Así se sinceraba el pasado octubre Tricky durante una entrevista con The Guardian en la que hablaba del fallecimiento de su hija, que se suicidó unos meses antes, en mayo de 2019. Ante la disyuntiva de «dejarse hundir» y «levantarse y luchar», como dice ahora, ha optado por esto último, publicando este álbum, ‘Fall to Pieces’, que pudo grabar también en aquellas fechas, en los últimos «dos o tres» meses de 2019.

‘Fall to Pieces’ es un disco oscuro, como no podía ser de otra forma en este momento por parte del autor de ‘Maxinquaye’, conformando en este caso un conjunto de canciones que vuelve a sonar espeluznante -en el sentido de terrorífico- y al mismo tiempo vanguardista. ‘Chills Me to the Bone’, agitada como la banda sonora de una película de acción, se nutre de beats industriales e instrumentos de cuerda tenebrosos, antes de finalizar de manera abrupta. Como también es el caso del desenlace de ‘Hate this Pain’, un breve poema de inspiración jazz, en el que la repetición tiene que servir como terapia, como asimilación. Amy Winehouse habría realizado una toma vocal alucinante en esta grabación, aunque es a Tricky a quien en este caso duele escuchar, susurrante y rabioso.

Paradójicamente, algunas de estas canciones suponen un regreso a la música pop por parte de Tricky, como él mismo ha explicado refiriéndose no a una sino a dos composiciones de este álbum. Por un lado, ‘Fall Please‘, con un pie en la pista de baile y a punto de ser un tema que hoy podría convertirse en un éxito con unos versos por encima por ejemplo de Doja Cat. O algo con lo que Azealia Banks podría hacer «voguing». Por otro, también considera «su versión de la música pop, lo más cerca que ha estado de la misma» ‘I’m In The Doorway’, con cierta conexión con el R&B y los ritmos jamaicanos y uno de los dos temas que ha cantado la danesa Oh Land.

Tanto esta como Marta Złakowska tienen un protagonismo descomunal en el desarrollo de ‘Fall to Pieces’. La cantante a la que Tricky conoció cuando se quedó sin vocalista en la noche de apertura de una gira europea, la que «salvó su gira del desastre», aparece acreditada en 9 de las 11 pistas, sin apellido, pues dice el productor que lo que «le gusta es cantar, no hacerse famosa». En muchos casos es imposible no pensar que está interpretando a la hija de Tricky, desde los «buenas noches, mi amor» de ‘Thinking Of’ a los «odio esta jodida pena» que dicen tanto ella como él en la mencionada ‘Hate This Pain’. Tricky había dicho que su hija había hecho música, que él se la iba a enseñar al mundo, e incluso en la citada entrevista con The Guardian asegura que en su siguiente álbum -o sea este- habría un par de temas de Mazy. Al final este no es el «disco de Mazy», pero a menudo lo parece, como sucedía de manera terroríficamente paralela en ‘Skeleton Tree’ de Nick Cave.

Esa indecisión entre lo que parece que es y lo que no es -Tricky ya estaba escribiendo el álbum cuando falleció su hija- perjudica a algunas canciones desconcertantes en su brevedad o significado, como sucede con ‘Take Me Shopping’, ¿una especie de country sobre que ya no tiene sentido «irse de compras»? A veces parecen esbozos inacabados. En general, en cambio, ‘Fall to Pieces’ contiene las suficientes canciones intrigantes como para suponer un «comeback» de Tricky. A los aciertos mencionados hay que sumar el de esa ‘Throws Me Around’ que recuerda a los Portishead de ‘Threads’; una ‘Like a Stone’ a medio camino entre el dream pop de Angelo Badalamenti y los metales del último David Bowie; y ‘Running Off’, una escena casi veraniega, mediterránea (tiene un sample del croata Đuka Čaić), pero pervertida en su segunda mitad.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘Chills Me to the Bone’, ‘Hate this Pain’, ‘Fall Please’, ‘I’m in the Doorway’

Te gustará si te gustan: Nick Cave, Amy Winehouse, Portishead

Youtube: ‘Chills Me to the Bone‘