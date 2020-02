The Avalanches comparten ‘We Will Always Love You’ con Blood Orange, una de las “transmisiones” estelares de su nuevo disco

The Avalanches revelaban en 2017 que se encontraban trabajando en su tercer disco. Ya entonces aseguraban que “en tres años” lo tendrían listo y precisamente tres años después, llegado 2020, empezamos a tener noticias tangibles del sucesor de ‘Wildfower’. Lo que llega hoy, de hecho, es una canción totalmente nueva del dúo australiano formado por Robbie Chater y Tony Di Blasi.

También afirmaban The Avalanches entonces que su tercer álbum iba a ser “ligero” y esta descripción encaja con el sonido de su primer adelanto oficial, un ‘We Will Always Love You’ que no tiene nada que ver con el clásico de Dolly Parton en principio. Se trata de una celestial balada soul de sabor Motown que puede llegar a tocar la fibra sensible gracias a sus preciosos coros infantiles… y que presenta el aliciente de ser una colaboración con Blood Orange, uno de los artistas confirmados hoy en el cartel de Bilbao BBK Live.

En un comunicado, The Avalanches explican el concepto de su nuevo disco y en concreto el de ‘We Will Always Love You’: “A veces recibimos mensajes según los cuales nuestra música ha estado ahí para vosotros en tiempos oscuros de soledad o pérdida. Porque nuestra música nació de momentos parecidos, y es recibida así por la gente, por aquellos que abren su corazón. Nuestro nuevo álbum va de viajes, de la oscuridad a la luz, va sobre la vida después de la muerte, sobre la naturaleza trascendental de la música misma. Cada voz transmitida en radio en los últimos 100 años existe ahora en las estrellas, las transmisiones de estos cantantes flotan para siempre en el cosmos, viajando eternamente. Cada uno de nosotros somos una canción flotando en el espacio”.