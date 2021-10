‘Former Things’ de LoneLady será el Disco de la Semana. Publicado el pasado mes de julio, ‘Former Things’ es el tercer álbum de estudio de la cantante, compositora y productora británica de post-punk y synth-pop que se diera a conocer allá por 2010 -año en que apareció en nuestra sección Revelación o timo– tras ser fichada por Warp, el sello de Aphex Twin, Boards of Canada o Broadcast.

Como todos los artistas y/o grupos mencionados, LoneLady es británica, en concreto de Manchester, lo cual se nota en su música. A Julie Campbell le inspiran la psicogeografía y la arquitectura brutalista y, en su música, busca reproducir la estética de los paisajes industriales de la ciudad. A su vez, las canciones de LoneLady son divertidas y nerviosas: las de su debut ‘Nerve Up’ (2010) acusaban una mayor presencia de guitarras, las de ‘Hinterland’ (2015) ya se sumergían de lleno en la electrónica y ‘Former Things’ puede ser el álbum más pop de todos.

Influencias de la Human League o incluso Prince asoman en unas canciones que se nutren tanto del post-punk como del funk de los 80. En ‘(There is) No Logic’, hoy la Canción Del Día, ambas influencias convergen en un todo homogéneo. El beat mecanizado de la canción incluso suena inspirado en el primer hip-hop, pero los sintetizadores nos llevan al desierto urbano de Manchester, a su paisaje industrializado y desangelado. Con estos ingredientes, LoneLady crea un temazo pop en toda regla.

¿Qué esconde el vibrante sonido de ‘(There is) No Logic’? Dentro de esta golosina de pop-funk industrial, LoneLady nos cuela una reflexión sobre el dolor de la existencia. La artista apela a escuchar a las «pinturas antiguas» y a los «susurros de las décadas» porque «todo lo que somos es memoria» y «cada latido está contado». Desafiante, canta: «¿Por qué tienes tanta confianza? No eres consciente de que estamos todos en un laberinto, sin motivo ni salida, veo que tienes miedo pero no lo sabes». LoneLady concluye que «lo único certero en esta vida es que no hay lógica».

