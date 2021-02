Adiós Amores combinan navajas con vestidos en su siniestro nuevo single

Se jacta su hoja de promo de que Adiós Amores mantienen una «relajada carrera de singles». Lo cierto es que se han tomado con toda la calma que cabe en este mundo sacar más canciones tras el pequeño revuelo que supuso hace un año el lanzamiento de ‘Charlotte’, una de las mejores canciones de 2020. Con la de hoy son 4 en total las composiciones del dúo sevillano que aparecen en las plataformas de streaming. Portada: Ana de la Cuadra.

En cualquier caso, las sevillanas Ana Villadares (voz, guitarra, sintes) e Iman Amar (voz, guitarra) mantienen el listón con ‘Doce navajas’, una composición siniestra y sangrienta que no tiene nada que ver con el clásico de Mecano. Esta en cambio se nutre del folk psicodélico de finales de los 60, llevándonos a los sonidos de gente como United States of America o, recientemente, Cat’s Eyes y Broadcast. La melodía, eso sí, no renuncia a la canción española de los 70, y podría haber sido escrita por Cecilia o Mari Trini, mientras la producción incorpora elementos más de americana.

«Doce navajas tengo en mi cajón, cada una de ellas de distinto color, para combinarlas con mis vestidos y así poder llevar una conmigo» es el intrigante arranque de este corte que mantiene la tensión gracias a su abstracción y misterio, y también a una dicción ininteligible común al género (al indie español de los 90 y al shoegaze británico algo anterior). Te gustará si te gusta el catálogo de Elefant y Prin La La. El tema se edita en un 7″ junto a la ya conocida y agitada ‘La Fuente’.



Lo mejor del mes: