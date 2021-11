Delaporte huyen de los ‘Narcisos’ en su nuevo llenapistas 90’s

Delaporte han publicado esta medianoche un EP con 4 temas y 3 remixes, que incluye el reciente single ‘Droga Dura’, que ha sido uno de los mayores hits de su carrera. El EP recibe el nombre de ‘Abril’ y representa un mensaje más terrenal que el espiritual ‘Las montañas’. Cuenta la banda: «Abril fue un mes de cambio personal radical para [email protected], un mes de transición, difícil y bonito a la vez. En el pasado hemos hablado mucho de empoderamiento y superación, pero ahora queríamos poner el foco en los sentimientos más urgentes y los retos del día a día, porque siempre hay mucho que aprender y muchos patrones que superar por mucho que sepas qué sería lo correcto. También fue un mes que nos marcó a nivel laboral, ya que en abril de 2020 hubiésemos comenzado la gira y no fue hasta abril de 2021 cuando la pudimos arrancar realmente».

En cuanto a las canciones nuevas, ‘Droga dura’ representa «engancharse a una persona sin poder evitarlo», ‘Narciso’ la persona egoísta que te trata mal, ‘Kryptonita’ la ayuda de los amigos para salir de la oscuridad, y ‘Desnudarnos otra vez’, su primer tema con guitarra y batería acústica, representa el éxtasis de desnudarnos frente a otra persona. Todas estas etapas de una noche en la que te ibas a retirar pronto están retratadas en el corto dirigido por Martina Hache, ‘Hasta quedarnos rotos’. ‘Narciso’ es hoy nuestra «Canción del Día».



- Publicidad -

Al margen del concepto del EP y de lo que Delaporte suelen cuidar el conjunto de sus EP’s o discos en cuanto a dirección artística, ‘Narciso’ es una pieza que funciona perfectamente de manera independiente, siendo una joya de 3 minutos exactos de duración, que se sumerge en los beats noventeros como pocas canciones de su discografía. Se nota especialmente en un pre-estribillo brillante en su melodía, si bien la producción cuenta con otros ganchos como los tarareos, esa pulla «encontrar a mil narcisos como tú ya está tirao» (todas las demás rimas en «-ao»), la apostilla «tú nunca estás fluyendo» o ese puente, de nuevo, tan techno-housero. Una de sus canciones más adictivas, lo cual ya es mucho decir para los autores de ‘Un beso’, ‘Clap Clap’ o ‘Un jardín’.

Sandra nos explica: «En este tema intento retratar que quiero salir del juego en el que el otro se siente de alguna manera con derecho a tratar por debajo al otro cuando quieres algo más con él. Creo que pasa mucho a día de hoy: parece que el que se enamora pierde y entra en una situación de inferioridad. Y esto ocurre porque no hay cuidado ni responsabilidad, sea la relación que sea la que se haya establecido. Parece que por Whatsapp y redes sociales se puede pasar de la otra persona sin que haya consecuencias. Pero es una falta de respeto igual. Y en este tema repito como un mantra que encontrar a personas como tú, a narcisistas y gente que no cuida, es muy muy fácil. Que no es especial, ni superior, ni digno de admirar y que no merezco algo tan banal».

- Publicidad -

Delaporte anuncia nuevas fechas en Madrid (12 de febrero de 2022, La Riviera. Entradas en Ticketmaster) y Barcelona (26 de febrero, Razzmatazz. Tickets en cruillabarcelona.com); además de otras ciudades:

26 de noviembre: Bilbao – Stage Live *Últimas entradas

27 de noviembre: San Sebastián – Dabadaba *Sold out

4 de febrero: Huesca – La Veintiuno

5 de febrero: Zaragoza – Sala de Armas

12 de febrero: Madrid – La Riviera

26 de febrero: Barcelona – Razzmatazz (Cruïlla Primavera)

6-7/5 Granada: En Órbita

10-12/6 Palencia: Sonora