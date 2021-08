La canción para follar de Delaporte… y para mandar «nudes» que no debes

Delaporte no han descansado ni lo más mínimo después de su excitante proyecto ‘Titanas’, en el que, a partir del Día de la Mujer Trabajadora, revisitaban su último disco ‘Las montañas’, en compañía de algunas de las mujeres más importantes del pop nacional: Amaral, Zahara, Rozalén, Rigoberta Bandini, etcétera.

Ahora han sacado un single llamado ‘Droga dura’ que reconocemos como la «canción para follar» que nos contaron que iban a publicar en nuestro podcast «Música para follar». Solo que el trasfondo es ligeramente amargo. ‘Droga dura’ empieza como una tortuosa canción de amor acústica de Sen Senra, para después entregarse al Autotune y a la pista de baile. Se va desmelenando, como pasando de unos preliminares tranquilos a un polvazo en el que Sandra, cual Shakira, aú-aú… aúlla.

Pero ‘Droga dura’ es también el retrato de un amor tóxico de los que nos hacen daño: de «eres mi droga dura, y lo consiento» a «que ya no puedo más, que voy perdiendo». Lo cual se refleja en un vídeo que combina tragedia y sensualidad: ese «nude» que no debiste mandar, esa vuelta al WhatsApp que no debió suceder, ese nuevo encuentro que te traerá un buen dolor de cabeza.

No es esta la producción más sofisticada de Delaporte, más bien una de las más brutas, pues tras ‘Titanas’ dicen haberse «picado con los sonidos orgánicos y con banda», pero estas cosas no suelen fallar y ‘Droga dura’ es ahora mismo el tema más oído del grupo en Spotify.

Según la nota oficial, Delaporte han querido dar «un tono muy sincero y honesto sobre algo muy básico: estar in love con una persona que no te hace mucho caso, hablando del tema de manera ligera y sin tapujos ni metáforas». ¿Puede ser una de sus canciones más populares a largo plazo?



