easy life se ríen de los desastres del amor en la funky ‘skeletons’

Fichados por Island Records, un sello con décadas de historia de Bob Marley a Amy Winehouse pasando por U2 o PJ Harvey, easy life han sido uno de los mayores hypes de la prensa británica durante los últimos meses, dándose a conocer con títulos tan dispares como ‘nightmares‘ y ‘sangria’. Pese a ser víctima de la espantosa moda minúscula que ha sacudido hasta a nombres tan mayúsculos como Taylor Swift, lo suyo va en serio. Ritmos funkys, sintetizadores de neón y un nombre de debut que lo dice todo sobre sus intenciones de cara a este verano, ‘life’s a beach’. Saldrá estratégicamente el 4 de junio incluyendo canciones ya conocidas como la mencionada ‘nightmares’, ‘a message to myself‘ o ‘daydreams‘.

Pero su gran apuesta ahora mismo es el nuevo single ‘skeletons’, que condensa muy bien su gusto por los clásicos ritmos setenteros, un poquito el hip-hop, un poquito el indie tipo Weezer y un mucho el pop sintético a lo Hot Chip. El carismático líder de easy life, que responde al nombre de Murray Matravers, también es trompetista (hay un saxo en el grupo, lo que viste mucho esos directos que han empezado a dejar ver online), y entre todos logran hacer de esta canción de título fúnebre algo muy colorido.

- Publicidad -

Y es que ‘skeletons’ es una divertida canción de amor en la que Murray viene a decir que no quiere terminar siendo un cadáver como otros ex de la persona a la que se dirige. Indica en nota de prensa: “Todo el mundo tiene un pasado, y todo el mundo tiene esqueletos guardados. Es como caer rendido ante alguien que pudiera resultar ser un desastre, eso nos ha pasado a todos”. Y atención al uso de la palabra «kombucha»: «Siento la necesidad de cuestionar tu pasado / como cuántos ex has tenido / nuestro futuro es todo kombucha / pero nunca confiamos en la predicción meteorológica».

Un humor que también vemos en el videoclip que se acaba de estrenar, rodado en su Leicester natal y que está siendo igualmente un emblema para easy life. Así quedará el tracklist del álbum:

1. ‘a message to myself’

2. ‘have a great day’

3. ‘ocean view’

4. ‘skeletons’

5. ‘daydreams’

6. ‘life’s a beach (interlude)’

7. ‘living strange’

8. ‘compliments’

9. ‘lifeboat’

10. ‘nightmares’

11. ‘homesickness’

12. ‘music to walk home to’





Lo mejor del mes: