Metronomy se ríen de los lugares comunes post-pandemia en ‘It’s Good to Be Back’

Llevamos meses esperando que la anunciada gira de Metronomy pueda llegar finalmente a nuestro país. Como todos sus fans saben, será el próximo mes de marzo, y la noticia es que tendrán para entonces nuevo disco en la calle. El álbum llamado ‘Small World’ saldrá el 18 de febrero y viene presentado por un single llamado ‘It’s Good to Be Back’ que es nuestra «Canción del Día» para este jueves.

Metronomy, como bandas como Hot Chip, han jugado durante toda su carrera con lo analógico y lo digital con todo un arsenal de sintetizadores, y en esta canción entregan una de sus producciones más sofisticadas y próximas al sonido DFA, con el que en principio no los asociábamos tanto. Es también una de sus producciones más contagiosas e inmediatas, influida por la paternidad de Joseph Mount. Con ella ha querido volver a aquellos días en que era pequeño e iba sentado en el asiento de atrás del coche de sus padres mientras ellos ponían su música. Pensaba el pequeño Joseph: «esto es horrible». Cuenta que sí había una o dos canciones que excepcionalmente le solían gustar y que esta canción sería ese tema en el desarrollo del disco que se avecina: es la que puede gustar a los niños. Es decir, deducimos que el resto del disco será menos pop.

Hay más miga en su sencillo desarrollo lírico, pues después de la pandemia, Joseph Mount se estaba planteando «cuál sería el más aburrido de los tópicos con que la gente saldría después de los dos últimos años», pero que a su vez le excitaba «estar de vuelta». De ahí un título tan manido como irónico y finalmente simpático.

Y más madera: el vídeo enriquece profundamente el sentido último de ‘It’s Good to Be Back’ en tanto que la dirección de Dreamjob hace repetir a la banda la misma escena, topando una y otra vez con la muerte, a medio camino entre ‘El show de Truman’ y ‘Kokodi-Kokoda‘ solo que en clave de humor.

Según la nota de prensa de su sello en España, el nuevo álbum de Metronomy, ‘Small World’ «es un retorno a los placeres simples, la naturaleza… todo mientras se hacen preguntas existenciales más amplias: el aprecio en la naturaleza y nuestras raíces mientras revaloramos las cosas que valoramos a medida que envejecemos. Todas las cosas que son parte integral de la experiencia humana, aunque todo se ha sentido acelerado y enfatizado en el último año». Os dejamos con fechas de gira, tracklist y por supuesto con el vídeo.

04/03/2022 – La Riviera (Madrid)

05/03/2022 – Sala Moon (Valencia)

06/03/2022 – Razzmatazz 1 (Barcelona)

01 Life and Death

02 Things Will Be Fine

03 It’s Good to Be Back

04 Loneliness on the Run

05 Love Factory

06 I Lost My Mind

07 Right on Time

08 Hold Me Tonight

09 I Have Seen Enough