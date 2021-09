MUNA estrenan nuevo single, el primero que publican en el sello de Phoebe Bridgers, Saddest Factory, cuya página web no tiene ningún desperdicio. La autora de ‘Punisher‘ se lleva a las chicas de gira a partir de hoy y precisamente es la artista invitada en este ‘Silk Chiffon’ que es hoy la Canción Del Día.

Las autoras de ‘Saves the World‘ y la autora de ‘Stranger in the Alps’ presentan un tema de pop-rock con sintetizadores deslumbrante y eufórico a rabiar que dedican a los chavales y las chavalas queer. En concreto buscan que sea la banda sonora de «su primer beso gay», en palabras de la guitarrista de MUNA Naomi McPherson. En un mundo en el que las agresiones homófobas están, desgraciadamente, a la orden del día, como se está viendo últimamente en España, MUNA y Phoebe defienden una sexualidad adolescente vivida con naturalidad, como debería ser, y no condicionada por la homofobia, como sucede hoy en día.

El título de ‘Silk Chiffon’ alude a que el tacto de ese beso es tan suave como la «gasa de seda». Porque dentro de que la canción es intensa y enérgica, su historia apuesta por la ternura. La cantante de MUNA, Katie Gavin, lleva los labios pintados con «pintalabios de fresa» y observa el «vestido de seda» de una chica que «baila con el viento». En el que parece también el verano de su vida, Phoebe patina por la ciudad mientras la brisa acaricia su falda y ella «no tiene que preocuparse por nadie». Si ‘Silk Chiffon’ es un estado de ánimo, es la felicidad.

El videoclip de ‘Silk Chiffon’ es apropiado a su sonido y mensaje. Inspirado en la película adolescente de 1999 ‘But I’m a Cheerleader‘, en la que la protagonista descubre que es lesbiana una vez es internada en una institución que realiza terapias de conversión, el vídeo ha sido dirigido por Ally Pankiw y cuenta con el cameo del cómico, escritor y actor Caleb Hearon.

