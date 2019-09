Muna / Saves the World

Con su debut ‘About U‘, Muna se ganaron el cariño de la comunidad “queer”, como el trío se define, y también de los seguidores del pop desprejuiciado. Dardos tan atinados como ‘Crying on the Bathroom Floor’ y ‘I Know a Place’ remitían al pop sintético y/o ochentero de gente como Robyn o Bangles, y esa sigue siendo su querencia en uno de los singles más decididos de este segundo disco, ‘Saves the World’. ‘Number One Fan‘, una canción de autoafirmación desde su irónico arranque “he oído las malas noticias / me voy a morir sola”, parece primero un single de electropop que podrían haber firmado a comienzos de siglo Fischerspooner, para después evolucionar hacia la radiofórmula ochentera. De hecho, The Human League o Giorgio Moroder vuelven a ser una referencia en otros puntos del álbum como ‘Navy Blue’ o ‘Taken’.

‘Saves the World’ se abre con una modesta canción a piano en la que Muna afirman querer “crecer”. Se llama sencillamente ‘Grow’ y habla sobre querer dejar atrás “nuestro lado infantil” y las “fiestas”. Sin embargo, el grupo no siempre ha crecido en un álbum que da obsesivas y reiterativas vueltas a los trapos sucios del corazón. Que si “no volveré a amar nunca más (…) ni a cantar nunca más” (‘Never’), que si “sobre quién estás cantando” (la balada ‘Who’), que si si te hubieras quedado “una hora o dos más” no te habrías perdido este precioso amanecer (‘Pink Light’), que si estaba triste en la cocina (la pegajosa ‘Good News (Ya-Ya Song)’)… Esto no parece distar demasiado del limitado universo de Take That y One Direction.

Sí hay un par de canciones que, sin ser excesivamente ambiciosas ni tampoco pretenciosas, logran sorprender por su estructura. ‘Stayaway’ se compone de varias estrofas escritas en condicional, todas ellas encaminadas a evitar una relación que se ha acabado y nos sigue haciendo pupa (“si veo a viejos amigos, saldremos a bailar / si salimos a bailar, iremos al bar / si vamos al bar, beberemos / y si bebo, querré saber dónde estás”, y así todo el tema). Y el álbum se cierra con ‘It’s Gonna Be Okay, Baby’, un tema pasado por el Autotune con hasta 6 agónicas estrofas en las que Muna nos animan a salir adelante pese a las predicciones -y decepciones- que aguardan en el futuro. De “te obsesionarás con un adicto a la heroína” a “te enamorarás de una chica que no esperabas” pasando por “vas a aprender a través de prueba y error, que los tríos son más tristes que divertidos”, este tema final es un gran retrato de los tropiezos de la vida que tendremos que superar para salir adelante.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Stayaway’, ‘Number One Fan’, ‘It’s Gonna Be Okay, Baby’, ‘Good News (Ya-Ya Song)’

Te gustará si te gustan: Tegan & Sara, The Human League, Hurts

