MUNA anuncian nuevo disco de portada ultra 90s y presentan el vídeo de ‘Number One Fan’

MUNA vuelven. El grupo estadounidense de synth-pop formado por Katie Gavin, Josette Maskin y Naomi McPherson, que despuntara allá por 2017 con su single ‘I Know a Place’ y después con su debut oficial ‘About U‘, en una línea próxima a Haim y sobre todo a Carly Rae Jepsen y similares proyectos de pop ochentero tipo Fickle Friends o Ralph, tiene un nuevo disco preparado para el 6 de septiembre llamado ‘Saves the World’, de portada ultra noventera y “cool”.

El primer avance de ‘Saves the World’ es un tema rítmico de título muy pop, ‘Number One Fan’. Es un retrato de la inseguridad juvenil con giro inesperado (o no tanto). La primera estrofa nos habla desde el tedio más absoluto: “he escuchado las malas noticias: nadie me quiere y voy a morir sola en mi habitación, mirando a desconocidos a través de mi teléfono”, dejando una sentencia de muerte tamaño “he nacido para perder”. Sin embargo, la narradora se mira entonces en el espejo y su actitud cambia en la segunda estrofa: “he escuchado las malas noticias: voy a por todas y más fuerte que nunca, tengo nuevo pelo y zapatos nuevos, consigo lo que quiero porque hago lo que quiero”.

‘Number One Fan’ es por tanto un tema que MUNA se dedican a sí mismas y que está llamado a empoderar a sus fans. El mensaje está claro: no hay nada mejor que ser “fan número uno” de uno mismo. El videoclip para el tema juega con el sentido de la letra mostrándonos a Katie siendo perseguida por las varias personas que desearía ser. Aunque lo más destacable sea quizá su estética de peli indie de finales de los 90 o principios de los 2000, un poquito ‘Ghost World’.