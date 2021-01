London Grammar capean el temporal en ‘Lose Your Head’

A London Grammar les encanta sacar canciones para celebrar el Año Nuevo. En 2017 sorprendieron con la publicación de ‘Rooting for You’ el mismísimo 1 de enero, y este 2021 han esperado un poco más -pero poco más- para sacar otro sencillo. En este caso se trata de ‘Lose Your Head’, otro de los cortes que podremos encontrar en su nuevo álbum, que se llama ‘Californian Soil’ y sale el 9 de abril (ya no el 12 de febrero, se ha retrasado). Es el tercer avance del largo tras ‘Baby It’s You’ y la propia ‘Californian Soil’.

En los últimos tiempos nos estábamos acostumbrando a unos London Grammar que disfrutan de embadurnarse de una electrónica melancólica. ’Lose Your Head’, hoy nuestra “Canción del Día”, comienza como una canción clásica de la primera época del grupo, pero es curioso cómo, a medida que avanza, se va entregando a los sintetizadores de corte casi trance. Incluso parece influida por The Knife, aunque solo sea por los paisajes gélidos que podemos ver en su videoclip. Produce su colega George FitzGerald.

La cantante de la banda Hannah Reid ha dicho que esta canción “es sobre el poder y el control en las relaciones personales”, añadiendo que “la letra es bastante oscura, pero quería mostrar la canción con un tempo alto”. Aunque no parece el caso de este tema que habla de amor y desamor, el álbum de London Grammar hablará sobre la misoginia en la industria musical, lo cual quizá tenga algo que ver con lo que vemos en el vídeo: una lucha de Hannah sola contra una fuerte tormenta en el mar, en la que las olas están hechas de tela.



