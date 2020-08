El sencillo tema de devoción de London Grammar con George FitzGerald funciona

La chaqueta de Phoenix en el vídeo para su nuevo temazo ‘Identical’ no es lo único que arde en el pop de hoy: el nuevo vídeo de London Grammar también está protagonizado por una hoguera. El trío británico está de regreso al fin tras la excelente acogida de sus dos álbumes hasta la fecha, ‘If You Wait‘ (multiplatino en Reino Unido en 2013) y ‘Truth Is a Beautiful Thing‘ (disco de oro en este y otros territorios en 2017) y su nuevo sencillo no decepciona.

Se trata de ‘Baby It’s You’ y en este caso se han dejado producir por George FitzGerald, un músico británico de electrónica sobre todo conocido por su segundo álbum, ‘All That Must Be‘, que en 2018 incluyó pequeños éxitos como ‘Roll Back’ y ‘Burns’. No es la primera vez que vemos a London Grammar acercarse a una pista de baile. Puede que sean más populares por temas cercanos a Florence (‘Wasting My Young Years’) y a The xx (‘Strong’), pero también es cierto que fueron protagonistas de uno de los mejores cortes del debut de Disclosure, el medio tiempo ‘Help Me Lose My Mind’, y después se desmelenaron del todo junto a Flume en ‘Let You Know‘, con una excelente acogida.

Así que tiene todo el sentido que hayan querido exprimir esa línea en ‘Baby It’s You’, una canción que adivinas entregada a la pista de baile desde sus primeros beats, sin que se traicione la esencia minimalista, siempre reflexiva, del grupo. En las estrofas, de hecho, manda la voz de Hannah Reid, tan sólo acompañada de un suave piano, pero ya se sabe que es tan sólo para que después vuelva a mandar el ritmo -hay un guiño incluso algo trance-, buscando el clímax de la composición, que acaba antes de tiempo como dejando ganas de más.

En cuanto al texto, supone una devoción total de un ser querido, al que Reid se dedica en su plenitud, hasta el punto de que no es capaz de ver nada más: «Hay un océano aquí, pero sólo te veo a ti / y todo lo demás no importa», es una de las frases más significativas de la breve y cristalina letra. Atronan las «luces» «como rayos en nuestras venas», y acechan «multitudes» cada vez más «grandes», pero «no importa», «sólo te veo a ti».

Este es el primer single de London Grammar en 3 años, colaboraciones aparte, pero de momento no hay más datos sobre el que ha de ser su álbum de regreso, el tercero. Todo lo que han comentado en Instagram es que esto es «solo el principio de algo que esperan sea realmente especial». Es decir, de un tema suelto claramente tampoco se trata.



