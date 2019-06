La Canción del Día: el sonido Flume y el sonido London Grammar convergen en ‘Let You Know’

Sorprende ver el alcance de ‘Never Be Like You’ de Flume: se acerca a los 500 millones de reproducciones en Spotify. El productor australiano dio un paso de gigante con su álbum de 2016, ‘Skin‘, y tras ese capricho en forma de mixtape editado este año, el inclasificable ‘Hi This Is Flume’, el artista vuelve al redil de la música pop.

Junto a London Grammar en el tema que acaba de presentarse, ‘Let You Know’, podría apuntarse un nuevo minihit o “sleeper” internacional. Aquí todo queda en casa porque Disclosure han trabajado con Flume y London Grammar con Disclosure a su vez, pero la verdad es que la melódica canción, sin alcanzar la gloria de ‘Help Me Lose My Mind‘, es una estupenda grabación en la que característica voz de Hannah Reid suena perfecta para la maquinaria de Harley Edward Streten.

El texto habla sobre un desencuentro: aunque él ha sido quien la ha “dejado marchar”, quiere “hacerle saber” que quiere “volver”. Parece demasiado tarde, en cambio, y los reiterados paseos de él en coche en torno a la casa de ella suenan desesperados.

Esta estupenda composición fiel tanto al sonido Flume como agradable para el registro London Grammar, fue precisamente escrita en Londres el verano pasado, cuando el artista visitó la ciudad. Aseguran que salió de manera natural y se nota, pues muestra a ambas partes perfectamente confortables pese a la tristeza que desprende el tema.