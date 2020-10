London Grammar nos hablan de misoginia sobre una base trip-hop en ‘Californian Soil’

London Grammar dan al fin los detalles de su tercer álbum, el que contendrá la canción que revelaban hace unas semanas, ‘Baby It’s You‘. El disco se llama ‘Californian Soil’, exactamente como el tema que dan a conocer hoy y que supone un considerable cambio de registro, pues les acerca a los tiempos del trip-hop más oscuro, sobre todo al segundo de Massive Attack: esta base nos recuerda que ‘Protection’ fue más que lo que había en medio de ‘Blue Lines’ (1991) y ‘Mezzanine’ (1998).

Curiosamente, este álbum se cerrará, como el último de Sufjan Stevens, ‘The Ascension’, con un corte llamado ‘America’, y más curiosamente todavía, este largo no se beneficiará de las ventas navideñas, pues lo han programado ya en 2021, exactamente el 12 de febrero de 2021.

El NME publica una dedicada pieza a la banda, pues estamos ante uno de los grupos más exitosos en los últimos años de Reino Unido, y ahí averiguamos que el disco pretende ser un «punto de inflexión» en la carrera de London Grammar. Dice la líder Hannah Reid: «Este disco es sobre tomar posesión de mi propia vida. Imaginas que el éxito puede ser increíble. Entonces lo ves desde dentro y te preguntas: ¿por qué no estoy controlándolo? ¿Por qué no se me permite controlarlo? ¿Y tiene relación de alguna manera con el hecho de que yo sea mujer? Si sí, ¿cómo puedo hacer que cambie?».

Añade: «la misoginia es algo primitivo, lo cual es difícil de cambiar. Pero también es algo lleno de miedo. Es sobre rechazar ese algo en tu interior que es vulnerable o femenino. Todo el mundo tiene eso». En Twitter han especificado que el tema nuevo habla de «encontrarse a uno/a mismo/a en medio del caos», como manifiestan frases como: «Abandoné mi orgullo / con aquella mujer a mi lado / nunca tuve un plan / hasta que te encontré a ti».

Este será el tracklist del álbum, que como veis comenzará con una intro y después esta canción que se estrena hoy.

01. ‘Intro’

02. ‘Californian Soil’

03. ‘Missing’

04. ‘Lose Your Head’

05. ‘Lord It’s A Feeling’

06. ‘How Does It Feel’

07. ‘Baby It’s You’

08. ‘Call Your Friends’

09. ‘All My Love’

10. ‘Talking’

11. ‘I Need The Night’

12. ‘America’