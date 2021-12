El rock «divertido, nada serio» de Wet Leg destaca en el BBC Sound of 2022

La BBC ha sacado su codiciada lista de talentos a que prestar atención en 2022, que este año se reduce a 10. En esta lista resultaron ganadores en su momento Adele, Mika, Sam Smith, HAIM y Michael Kiwanuka, entre otros, por lo que la expectación es máxima por el nombre del elegido, que se anuncia en enero. Foto: Hollie Fernando.

Este año encontramos entre los nominados a artistas que ya tienen disco en el mercado, como la imprescindible PinkPantheress y Priya Ragu; artistas de los que te hemos hablado varias veces, como Baby Queen; que han pasado por nuestras playlists como Yard Act o Mimi Webb, y también Central Cee, ENNY, Lola Young y Tems. Hoy nos centramos en Wet Leg.

Corría el pasado mes de junio cuando Domino anunciaba el fichaje de un dúo rock de la isla de Wight (conocida entre los festivaleros británicos). Wet Leg, esto es Rhian Teasdale y Hester Chambers, se habían formado en concreto «en la cima de una noria» tras haber ido juntas a clase. Entre sus influencias citan la música disco francesa, así como The Ronettes, Jane Birkin, Ty Segall y Björk. Lo de la islandesa no se nota especialmente pero sí lo de Ronettes o Ty Segall en unas canciones ampulosas que han venido presentando durante los últimos meses con la producción de Jon McMullen y la mezcla de Alan Moulder (Arctic Monkeys, Beach House, Foals).

Lo último que conocemos de Wet Leg es un doble single entre ‘Too Late Now’ y un ‘Oh No’ apto para seguidores de White Stripes; ‘Wet Dream’ evidencia su cariño por la música disco en conexión con los momentos más bailables de Yeah Yeah Yeahs, mientras la repetitiva ‘Chaise Longue’ continúa siendo su canción más emblemática. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

La canción habla sobre estar todo el día tirado en un «chaise longue», incluso bebiendo «cerveza caliente» en un camerino, en contraste con una música que no puede resultar más energética a través de sus guitarras eléctricas (aunque ojo a su demo electrónica que ejerce de cara B en el 7″ y puedes oír en Popcasting). La letra comienza hablando de los estudios terminados («degree»), lo que no parece ser suficiente para una generación con dificultades para la integración.

Se incluye también una referencia a un diálogo de ‘Mean Girls’ con connotaciones sexuales («Would you like us to assign someone to butter your muffin?»), en relación con la temática de otro sencillo, ‘Wet Dream’, que habla sobre las fantasías húmedas de un ex. Hay cierto debate sobre el sentido último de ‘Chaise Longue’ (¿sexo, crítica social, alienación y apatía, nada?), pero cuando les preguntan por su significado o la ambigüedad de ese «big D» («degree» o quizá «dick»), ellas se ríen y aseguran que tan sólo es una canción «divertida, no demasiado seria» que les encantó porque era diferente a lo que tenían en el ordenador. El disco ya se ha confirmado para el 8 de abril.

1.-Being In Love

2.-Chaise Longue

3.-Angelica

4.-I Don’t Wanna Go Out

5.-Wet Dream

6.-Convincing

7.-Loving You

8.-Ur Mum

9.-Oh No

10.-Piece of Shit

11.-Supermarket

12.-Too Late Now