Priya Ragu / damnshestamil

Entre los proyectos internacionales que están devolviendo otros sonidos tradicionales a la palestra, la cantante tamil-suiza Priya Ragu ha sido apoyada por BBC Radio 1, aparece como artista invitada en el último disco de Jungle y acaba de editar su primera mixtape a través de Warner Records. ‘damnshestamil’ fusiona sonidos de R&B alternativo, dancehall o soul con instrumentos tradicionales tamiles dentro de una colección de 10 solventes canciones que pueden abrir a Priya muchas puertas.

Nacida en Suiza, donde sus padres, originarios de Sri Lanka, se trasladan a los 80 huyendo de una guerra civil que dura décadas, Priya desarrolla un amor por la música que no será aprobado por sus padres, que consideran «obscena» la música pop de occidente y los videoclips emitidos en la MTV… a pesar de que la cantante favorita de Priya, quien le inspira a cantar, no es otra que Ms. Lauryn Hill. A la autora de ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ recuerda Priya en lo vocal -ambas comparten un registro meloso y aterciopelado- mientras sus composiciones buscan diversos caminos.

La voz de Priya es especialmente cautivadora en la pista de apertura, ‘Leaf High’, inspirada tanto en el R&B-hop de los 90 que hasta incorpora un rap (presumiblemente de su hermano y productor, Japhna Gold) y un solo de guitarra eléctrica que suenan rescatados de la época… o de 2005. El estribillo apela a volar sin miedo y es irresistible, pero la producción no es de lo mejor que esta mixtape tiene que ofrecer. Quizá por lo excepcional que sigue resultando escuchar instrumentos como la tabla dentro de canciones pop actuales, la música de ‘damnshestamil’ trae a la mente algunas ideas que ya escuchamos en los dos primeros discos de M.I.A., aunque su discurso es un poco más conservador.

‘Good Love 2.0’, la canción que ha puesto a Priya Ragu en el mapa, propone un disco-funk que parece más inspirado en ‘American Boy’ de Estelle que en ‘Say So’ de Doja Cat, pero decide cerrarse con una fiesta de tablas que, acompañadas por los coros R&B de Priya, es pura exuberancia. El mismo efecto tiene lugar en ‘Lighthouse’, en la que Priya apuesta por la vivacidad de los ritmos jamaicanos solo para concluir la grabación con una explosión de tablas que ni ‘Bamboo Banga’, y la potente ‘Chicken Lemon Race’ ya no divide ninguno de estos estilos, apostando por una fusión más completa. La música tradicional tamil tiene especial peso en la pista final, ‘Santhosam’, de final embriagador.

Si ‘damnshestamil’ se desarrolla con una visión estética sólida, nada moderna, hay que decir, pero que sí se diferencia de muchos proyectos contemporáneos, lo cual es un buen comienzo, a algunas de sus composiciones les falta contener melodías vocales más esculpidas y definidas. En la balada R&B-pop ‘Anything’ la producción se come definitivamente a la canción y lo mismo sucede en la jamaicana ‘Kamali’, en ‘Deli’ prevalece el estilo por encima de la canción y ‘Forgot About’ cierra la mixtape en forma de balada de desamor que transmite más indiferencia que otra cosa. No es lo que Priya Ragu puede tener en mente cuando acaba de aparecer en ‘Love in Stereo’, es portada de una playlist de Spotify y está en boca de muchos.