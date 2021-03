Flores en el estiércol: el catálogo inagotable de Stereolab a Mon Laferte como una nueva Chavela

Tras la buena acogida al nacimiento de la sección y playlist «Flores en el estiércol» (muchas gracias, de verdad), renovamos la playlist con cuarenta canciones escogidas de entre los lanzamientos de las ocho primeras semanas de 2021, aunque permaneciendo una parte de la selección de aquellas 40 gemas de 2020 que no queríamos dejar pasar inadvertidas. De hecho, hay un par de artistas que repiten pero con nuevas canciones: el primer caso es el de HAERTS, que con ‘Shivering’ parecen garantizar una estupenda continuación a ‘New Compassion’; y la británica Birdy, que parece tocada por una varita mágica a cada single que publica. En este caso, con una ‘Loneliness’ que viene a ocupar el vacío de Florence + The Machine, aunque más comedida en su épica.

- Publicidad -

Buena parte de esta renovada selección está ocupada por muchísimos nuevos álbumes que han visto la luz en los albores de 2021, al margen de los reseñados diariamente por aquí. Entre ellos contamos con ‘Revolutionary Love’, nuevo álbum de la necesaria Ani Di Franco, ‘Good Woman’ de The Staves, en el que el trío de hermanas británicas madura su sonido aupadas por la producción del experto John Congleton, ‘Distractions’, un regreso discográfico de Tindersticks que a la postre no es tan aventurado como hacían augurar los 11 minutazos a lo Einsturzende Neubauten del «single» ‘Man Alone (Can’t Stop the Fadin’)’, el tercer disco en poco más de un año de Cloud Nothings (ahora recurriendo de nuevo a Steve Albini como productor en ‘The Shadow I Remember’) e ‘In Ferneaux’, nuevo álbum del siempre desafiante Blanck Mass que, como sabréis, no es otro que Benjamin John Power de Fuck Buttons.



Otros discos dignos de escuchar –como muestran los extractos aquí escogidos– en los meses de enero y febrero son ‘The Last Exit’ del dúo de dreampop Still Corners, ‘Monstruoso’ de los adalides del jangle pop español Nuevos Hobbies, un ‘Plastic Bouquet’ que suma al genuino Marlon Williams con el dúo canadiense de neo folk Kacy & Clayton o el segundo trabajo de la cantautora Cassandra Jenkins que ha sido destacado por Pitchfork con la perseguida etiqueta «Best New Music». Además, cabe destacar ‘Painting the Roses’ del proyecto californiano Midnight Sister (que hará las delicias de los amantes del psicorock imaginativo y amable de Foxygen), un ‘Yol’ con el que los psicorockers turcos de Altin Gün consolidan su expansión internacional o ‘Flore’, quinto trabajo del puertorriqueño Gabriel Ríos, muy en la onda de Devendra Banhart. No en vano este se marca un imperdible dueto con él en ‘La torre’.



- Publicidad -

Y, por supuesto, no faltan proyectos más noveles que materializan sus promesas en sus primeros trabajos discográficos. Es el caso de Black Country, New Road, que tras meses de espera han materializado su promesa de un rock sucio y tenso a lo Bad Seeds en su debut ‘For the First Time’, los franceses Videoclub, que en ‘Euphories’ suman nuevas joyitas de pop electrónico con pátina retro a su recordado ‘Amour plastique‘, Claud, joven amiga y cómplice artística de Clairo que debuta a lo grande en ‘Super Monster’, unos Beach Bunny que, con su nuevo EP, confirman que la escena indie rock de Chicago no ha quedado enterrada por el rap o el sorprendente Aaron Frazer, que, auspiciado por Dan Auerbach (The Black Keys) en la producción, viene a insuflar nueva vida al soul con ‘Introducing…’ y canciones tan inapelables como ‘Over You’. Del panorama español, destacamos el debut largo de Auto Sacramental –proyecto de pop electrónico con regusto añejo del madrileño Jorge Mills– y un nuevo EP de pop shoegazer de los jovencísimos Bum Motion Club.



Pero del mismo modo que en «Flores sobre el estiércol» tienen cabida artistas aún poco conocidos, ocurre con nombres no ya consagrados sino míticos como el del mismísimo Tom Jones. A diferencia de su compatriota Gareth Bale, este galés sí que marca goles por la escuadra a sus ochenta años con temas tan valientes como ‘Talking Reality Television Blues’, parte de su nuevo disco producido por Ethan Johns (Laura Marling, Paul McCartney), ‘Surrounded By Time’. Igual de icónicos para nuestra generación son Stereolab, que prosiguen exprimiendo su vasto fondo de catálogo con discos de inéditos como el nuevo ‘Electrically Possessed’, que suena más excitante que el 90% de la música que se escribe y publica a día de hoy. Y otros que siguen regalándonos una carrera incólume son Teenage Fanclub, a punto de lanzar un nuevo álbum, al igual que Eric D. Johnson y sus Fruit Bats.



La playlist de este mes la completan anticipos de próximos trabajos de Mon Laferte –sobrecogedora en una ‘Se me va a quemar el corazón’ con tanto sabor de tradición mexicana que por momentos parece transmutada en Chavela Vargas–, Maika Makovski –un latigazo de rock stoner que pone los dientes largos de cara a lo nuevo de la presentadora de ‘La hora musa‘–, los también mallorquines Da Souza, Borja Mompó –que, ya al margen de los infravalorados Modelo De Respuesta Polar, deja aflorar su vena más Antonio Vega–, Jacob Banks –el segundo disco tras ‘Village’ del británico de ascendencia nigeriana augura grandes cosas–, Dayglow –el singular artista texano Sloan Struble–, The Pirouettes –’Oulala’ es solo otro jugoso adelanto de ‘Equilibre’–, Yard Act –promesas del rock británico más anguloso–, Jane Weaver –con su infalible psicodelia– o el renacido combo inglés The Lodger, de vuelta tras un hiato de diez años.



Para concluir, hay que rescatar también la impresionante selección musical para la película histórica ‘Judah and the Black Messiah’ –nos quedamos con la aportación de H.E.R., pero hay temas magníficos de A$AP Rocky o Jay Z & Nipsey Hussle, entre otros–, un descarte a la altura del sobresaliente último disco de Sondre Lerche (a estas alturas no es ningún secreto que ‘Patience‘ fue mi álbum favorito de 2020), el precioso tema que recientemente ha unido a la cada vez más atinada Zella Day con la magnífica Weyes Blood, ‘Holocene’, la inesperada transformación disco-funk de la ¿ex? cantautora neocountryMolly Burch de mano de Wild Nothing o ‘The Only Baby’, una suerte de elegía a la presidencia de Donald Trump por parte de John Grant, realmente sobrecogedora. Espero que disfrutéis de toda esta música hasta nuestra próxima cita, en los últimos días de marzo o primeros de abril.