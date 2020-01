Revelaciones 2020: artistas internacionales

A lo largo de cada temporada musical venimos destacando a diversos artistas y bandas noveles bajo la etiqueta Revelación o Timo, que además recopilamos en una playlist destinada a darles a conocer y que actualizamos con las nuevas entradas de la sección. Así, en los últimos meses hemos venido hablando de artistas que pueden ser relevantes a lo largo de este año, como Celeste, Meggie Brown, Biig Piig, twst, Wugo, Sinead O’Brien, SHAED, Channel Tres, Silvana Estrada o Nasty Cherry, entre otros muchos. Pero no son los únicos, y por eso ponemos el foco en estos 15 artistas internacionales –los nacionales se desvelarán en los próximos días– que, confiamos, tendrán su cuota de protagonismo en 2020. [Imagen interior: Easy Life; imagen de portada: L Devine.]

070 Shake

La sorpresa con Danielle Balbuena es, en realidad, que no goce ya de un estatus estelar. Y no será porque no haya dado ya que hablar con sus diversas participaciones en discos de Kanye West como ‘Ye‘, en ‘Nasir‘ de Nas, ‘Father of Asahd’ de DJ Khaled o, más recientemente, ‘The Lion King: The Gift‘ de Beyoncé, en los que muestra una visión muy personal y transversal del rap, el soul y el R&B. Pero también por lo atractivo de los singles en solitario que esta integrante de la crew de Nueva Jersey 070 ha venido presentando, comenzando por el brutal ‘Honey‘ (aunque hace ya casi 4 años de aquello) y culminando por el magnífico póquer de singles que han anticipado su esperado álbum debut: la etiqueta de West dentro de Def Jam, G.O.O.D. Music, ha publicado ‘Modus Vivendi‘ el pasado viernes 17 de enero. Y, atención, estará el día 1 de febrero presentándolo en la Sala Apolo de Barcelona. Quizá sea una oportunidad única, antes de que la veamos en un escalafón superior.



Banoffee

Casi siete años de esfuerzo, desde que comenzara a mostrarse como Banoffee, le ha llevado a la australiana Martha Brown lograr publicar su álbum debut. Pero ahora, tras un largo periplo que ha incluido formar parte de la banda en directo que acompañó a Charli XCX cuando ejerció de telonera de Taylor Swift, Banoffee al fin publicará ‘Look At Us Now Dad’ el 21 de febrero, a través del sello neoyorquino Cascine. Un disco en el que cuenta con colaboraciones tan destacadas como las de SOPHIE, cupcakKe o Empress Of, que canta en el fantástico single adelanto ‘Tennis Fan’. Por si no lo adivinabas, los nombres desplegados ya señalan que estamos ante una artista con una visión del pop tan imaginativa como magnética.



Black Country, New Road

Dan Carey, además de un reputado productor (de Kylie Minogue y Sia a Franz Ferdinand, Bat For Lashes o Toy), es un avezado descubridor de talentos a los que da cobijo en el subsello que dirige para Heavenly, Speedy Wunderground. En los últimos tiempos ha arropado a nuevos nombres como Fontaines D.C., black midi, Sinead O’Brien… y Black Country, New Road. Se trata de un joven sexteto de Londres que está llamando tremendamente la atención con apenas dos canciones, ‘Athen’s, France‘ y ‘Sunglasses’. Muy especialmente esta última, una letanía de 9 minutos (que no os engañe la duración, porque son apasionantes) en los que conviven el post-punk con el free-jazz, y referencias a Scott Walker y Kanye West con las que dibujan la estupidez del supuesto primer mundo. La nueva esperanza del rock británico se mueve entre Fugazi, GY!BE y Morphine. Podrían recibir el gran espaldarazo en festivales como Primavera Sound 2020.



Cartel Madras

Con M.I.A. medio desaparecida en la música (y aceptando condecoraciones de la corona británica), parece que llega un relevo generacional para ella con Cartel Madras. Hablamos de Eboshi y Contra, dos hermanas de origen indoasiático (de madre que emigraron siendo niñas a Calgary, Canadá). Ya adultas, han fundado un movimiento que acuñan como “goonda rap” –si te lo preguntas, sería un paralelismo con gansta rap, puesto que goonda es como se conoce a un asesino a sueldo en la cultura hindú–, y que como Arulprasagam emplea toques del folclore de su país de origen en cortes de hip hop poderoso y combativo, con la defensa del feminismo y los derechos LGTB+ por bandera. Después de la publicación de su EP debut ‘Age of the Goonda‘, con temas tan abrumadores como ‘Lil Pump Type Beat‘ y ‘Goonda Gold’, ardemos en deseos de escuchar más de eso muy pronto.



Child of the Parish

Curiosísimo este proyecto de los hermanos Ben y Tom Vella: el primero, tan fanático de ‘Akira‘ y ‘Watchmen‘ como de M83 y Tame Impala, tuvo la ocurrencia de unir ambas cosas en una una aventura gráfica audiovisual llamada Child of the Parish. Con ayuda de su hermano, también músico, el dibujante lituano Pius Bak y el escritor Rich Brown, dieron forma a una novela gráfica que narra la historia de un pueblo maldito, atormentado por la llegada de Jacob, “hijo de la parroquia”… y del diablo, trazando un paralelismo entre la caza de brujas de la Inquisición y la de Twitter. Pero más interesante aún es su “banda sonora”, un remedo de música disco y psicodelia que divaga entre los nombres citados, más Daft Punk y Empire of the Sun. Su primer single ‘Before The Moment’s Gone‘ es ya un auténtico pelotazo gracias a su presencia en la BSO del videojuego ‘FIFA 2020’, pero ‘Thread In the Neeedle’s Eye’ no rebaja la emoción ante este excitante proyecto que, prometen, conoceremos a lo largo de este año.



Dominic Fike

La leyenda de este chaval de Florida dice que cuando se publicó su primer EP, ‘Don’t Forget About Me, Demos‘, estaba en la cárcel. Es cierto, si bien fue por poco tiempo, una medida algo excepcional por haber violado el arresto domiciliario que dictó un juez por agredir a un policía. También se comenta que, aún sin haber editado nada de manera oficial, ya hubo una cruenta subasta entre multinacionales por su fichaje. Esto también es cierto, y fue Sony (que le ha ubicado en el sello Columbia) la que se llevó el artista al agua por la nada modesta cantidad de 4 millones de dólares. Pero enseguida Dominic Fike comenzó a justificar esa apuesta y su single ‘3 Nights‘ se convirtió en un exitazo en EEUU, alcanzando el número 1 de la lista alternativa de Billboard y siendo disco de Platino en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Por entonces Pitchfork le crucificaba por esa canción, que consideraba un mal remedo de Jack Johnson, aunque con un punto más destartalado. No le faltaba razón al redactor, pero le juzgó algo pronto y a la ligera –en el disco también había espacio para temas más emo rock como ‘Westcoast Collective’, por ejemplo–. Al año siguiente, en 2019, fue apadrinado por BROCKHAMPTON y, muy especialmente, por uno de sus miembros más populares, Kevin Abstract. Confirmando que esas buenas compañías le guiarían hacia un espacio distinto, hace unos meses llegaban estupendos singles como ‘Phone Numbers’ y ‘Hit Me Up‘, ambos producidos por Kenny Beats (y el segundo además con colaboración de Omar Apollo), que han redimensionado su popularidad y le sitúan en una esfera similar a la de Frank Ocean o Tyler, the Creator. Ya se codea con estrellas tamaño Halsey, quien, además de hacer una cómica aparición en el clip de ‘Phone Numbers’, le ha invitado a colaborar en su nuevo disco, ‘Manic’.



Easy Life

Desde Leicester llega otro buen ejemplo de la fluidez de géneros y estilos que experimenta la música pop de nuestros días. Se trata de Easy Life, un quinteto cuya apariencia de chavs contrasta con la elegante e imaginativa base de soul-jazz que sirve a su cantante Murray (también trompetista y teclista) para desarrollar, con un flow próximo al rap, relatos cotidianos de su miseria proletaria (su nombre, claro, es una ironía). Curiosamente, esos relatos cuajan magníficamente gracias a su instinto para la melodía, que presentan con vocación colorida y hedonista en diversos singles (‘Nightmares’, de 2018, es su gran hit) y mixtapes… pero con el auspicio de la multi Island Records. Tras ‘Creature Habits‘ –donde brillaba ‘Pockets’– y ‘Spaceships‘ –’Sunday’ es el tema destacado–, hace pocos días lanzaban ‘Junk Food‘, que ya se ha colado en el top 10 de discos más vendidos de su país e incluye ‘Sangria’, su colaboración con otra más-que-promesa británica de 2020, Arlo Parks. Ambos proyectos, casualmente o no, forman parte del cartel de Mad Cool 2020.



Hervé

El innegable dominio anglosajón en el pop mundial (con el K-pop acechando, eso sí) no quita que sigan surgiendo propuestas francófonas muy pero que muy interesantes. Es el caso de Hervé, un joven francés que comenzó en la música como parte del dúo Postaal. Ya en solitario, publicaba la pasada primavera su primer EP, un ‘Mélancolie F.C.‘. Seis canciones en las que, además de evocar su infancia a través del fútbol, presume de una atractiva mixtura entre unas melodías que evocan a maestros como Alain Bashung o Nino Ferre y unas bases que, pese a aludir a líneas clásicas de rock and roll, buscan con decisión la pista de baile. Por ahí van maravillas como ‘Va Piano‘ o su gran pelotazo, ‘Cœur poids plume’. Confiemos en que, tras la gira que ha desarrollado por Francia, se centre en entregar más música que llene de razones para seguirle (y bailarle) con fervor.



iyla

A veces en el pop hace falta algo más que buenas canciones y belleza para triunfar o, como mínimo, destacar. iyla posee ambas cosas, pero quizá no estaríamos hablando de ella aquí hoy si no fuera por su parte visual –de hecho, ya había probado suerte antes bajo el nombre de Bella Blue–. Vídeos como los de ‘Juice‘, ‘Shampoo‘ o ‘Flowers’ que, haciendo gala de más imaginación, sentido del humor e ingenio que de presupuesto, mantienen pegado a la pantalla para, ya sí, enganchar sin remisión a su pop-R&B moderno, sugerente y divertido. Esas canciones vertebran ‘War + Raindrops‘, su EP debut que debería ser solo el principio de una más que interesante carrera. Como mínimo, esperaremos sus clips con fruición.



Joy Crookes

Aunque se haya impuesto Celeste en el BBC Sound of 2020 al que también optaba esta joven mestiza –padre irlandés, madre bengalí– del popular área londinense de Elephant and Castle, es evidente que Joy Crookes sigue destinada a grandes cosas en este año. Las inevitables comparaciones con Amy Winehouse –a las que rememora en las formidables ‘Mother May I Sleep With Danger?‘ y ‘Don’t Let Me Down‘– pueden ser difíciles de sobrellevar, pero ella no se inmuta y, tras su tercer EP ‘Perception‘, sigue mostrando con canciones como ‘Early’ que es una artista de presente y futuro.



Katy J Pearson

Si tuviste ocasión de acudir a la última gira española de Cass McCombs quizá pudiste descubrir como telonera –aunque sin su banda completa, en formato dúo– a Katy J Pearson. Si lo hiciste, como mínimo quedarías tan prendado como nosotros de ‘Tonight’, primer single en solitario de esta joven de Bristol. Producida por Ali Chant (PJ Harvey, M. Ward, Perfume Genius, Gruff Rhys), la canción enamora al instante gracias a una voz preciosa –por momentos remite a la maravillosa Linda Ronstadt– y a esa atemporalidad que irradia y que la hace tan propicia para abrir los conciertos del autor de ‘Catacombs’ como podría serlo para Camera Obscura o M. Ward –no en vano la cara B del single la ocupa una versión de su ‘Poison Cup‘–. Ojalá pronto sepamos más y mejor de Pearson.



Lauren Auder

Viendo los perfiles en redes sociales de este joven nacido en Albi, Francia, pero residente en Londres, no sorprende saber que haya colaborado con Gucci o haya sido modelo para las colecciones de Hedi Slimane en Celine. De hecho, casi lo más sorprendente es escuchar su bonita y grave voz y descubrir que la emplea en interpretar un pop con tantos elementos de electrónica contemporánea como de música clásica. Desapareció después de lanzar en 2018 a través del sello norteamericano True Panther un único EP, ‘Who Carry’s You‘, pero precisamente esta semana ha regresado de forma soberbia con una ‘june 14th’ que le presenta como un personaje en un inesperado punto medio entre King Krule, Owen Pallett y Florence Welch. 2020 también podría ser su año de consolidación.



L Devine

Señalada por Charli XCX como una estrella del futuro, parece que el momento definitivo para L Devine ha llegado. Tras años madurando como compositora, la británica Olivia Devine debutó en una multinacional con el EP ‘Growing Pains‘. Contaba con apenas 20 años y, al contrario que sucede a muchos otros artistas, la responsabilidad no pudo con ella. No se achantó y dio un paso adelante con un nuevo EP al año siguiente: ‘Peer Pressure‘ contenía una idea más precisa de su pop heredero de Robyn y mejores canciones, además de un concepto visual más personal enarbolando su condición queer. A finales del pasado año iba un paso más allá con dos singles magníficos como ‘Naked Alone‘ y sobre todo ‘Peachy Keen’, una inteligentísima transformación del eterno ‘Bette Davis Eyes’ de Jackie DeShannon. Así, queda confirmado: L Devine es la mujer a seguir si adoras a la misma Charli, Tove Lo, Dua Lipa o, con su punto freak, Hannah Diamond. Y su debut ‘Boring People’ está a la vuelta de la esquina, porque se publica el próximo viernes 24 de enero.



Princesa Alba

Aunque es evidente el desgaste del trap, también es diáfano que va a sobrevivir transformado, como han demostrado Cupido u otros artistas diversos. Una de estos es la chilena Princesa Alba, que muestra la actual mutación de la escena del pop independiente de Santiago. Pese al evidente salto generacional y estético, podríamos decir que Trinidad Riveros –toma su nombre del apelativo que se da a los jugadores y aficionados del Colo Colo, del que es seguidora– es algo así como la Javiera Mena de la gen Z andina. Porque aunque sus primeros pasos –resumidos en la mixtape ‘Del cielo‘– estaban henchidos de Autotune y referencias al dancehall y perrear, poco a poco su propuesta ha ido virando hacia algo más heterogéneo y pop. Por ahí transitan los dos maravillosos singles publicados en 2019, ‘Convéncete‘ y ‘Hacerte mal‘, al que se acaba de sumar el certero ‘Mi culpa’, con nada menos que Alizzz en la base. Ahora solo queda que reúna otras seis o siete canciones más a esta altura para armar uno de los mejores discos de pop en español de 2020. Quedamos a la espera.



Sports Team

Ok, podrían ser la enésima next big thing encumbrada por la prensa alternativa británica en el último par de años. Pero lo cierto es que las canciones de Sports Team les dan la razón, esta vez. Este sexteto londinense debutaba en 2018 con los EPs ‘Winter Nets‘ y ‘Keep Walking!‘, editado en una indie, que les sirvió para girar por pequeños clubs de Reino Unido. Y fue ahí, en esos directos, como comenzaron a hacer ruido en el underground por el caos y la diversión que generaban en cada show, con su frontman Alex Rice erigido en un punto medio entre Jarvis Cocker y Joe Talbot. Porque justo a Pulp y IDLES (y también un poco a Blur) aluden, de forma extrañamente coherente, nuevas canciones como ‘Here It Comes Again‘, ‘Fishing’ y ‘The Races‘, ya bajo el paraguas de Universal. Y claro, sus actual gira por UK enlaza un sold out tras otro. Así, en tanto se fragua su álbum debut, su presencia en el próximo Mad Cool resulta de lo más apetecible.



