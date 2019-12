Revelación o timo: twst no es otra “cyberbabe” obsesionada con las redes sociales y la estética “Y2K”

Es evidente que Charli XCX, LIZ, Hannah Diamond y Kim Petras comparten una obvia fascinación artística por el pop y la estética futurista de principios de milenio. Por eso, la joven galesa -pero afincada en Londres- twst logra desmarcarse algo de ellas… gracias a la música.

Un vistazo a sus videoclips y a su cuenta de Instagram confirma que el arte de twst -cuyo nombre real es Chloe Davis- está profundamente ligado a la cultura digital y de las redes sociales así como a la “Y2K aesthetic” (en algunas imágenes promocionales parece una “cyberbabe” o incluso la primera Robyn) o a la estética Kawaii. En el vídeo para su single más popular , ‘Girl on Your TV’, que suma cerca de 56.000 escuchas en Spotify, la cantante se graba a sí misma de mil maneras en una reflexión sobre la sexualización de la mujer en los medios, y el sello propio de la artista lleva el nombre de hikikomori baby (“hikikomori” es un término japonés que designa un movimiento social de personas que viven aisladas de la sociedad por voluntad propia). En su último single, el medio tiempo ‘sad girls club but you gotta be cute’ canta: “prefiero estar sola en mi habitación, y vosotros me preferís también de esta manera”.

Sin embargo, la música de twst desprende influencias de lo más diversas. Si parece que por fuerza Britney Spears debería ser una mención obvia en su música pues incluso la galesa ha publicado una maqueta usando la base de piano de ‘Everytime’, ‘Girl On Your TV’ suena en realidad a St. Vincent pero desde un prisma mucho más pop, cercano a la primera Marina. Es una estupenda canción -hoy “Canción Del Día”- sobre el modo en que las redes pueden distorsionar la imagen de una persona, y rima ingenuamente “la imagen HD me muestra perfección” con “pero eso jode tu percepción”. Y si los gorgoritos de ‘Always’ recuerdan a FKA twigs hay que mencionar obligatoriamente a Kate Bush en este caso, pues si esta dialogaba con un ordenador en ‘Deeper Understanding’, twst lo hace con Siri en la melancólica ‘Always’. Una canción nacida de ese aislamiento auto-impuesto que ni siquiera consiente una mención a la omnipresente Billie Eilish pues no tienen nada que ver… ¿Será que twst también está cerca de dar con su propio personaje pop?

the most loooove to everyone who came thru to my show on Monday, was honestly one of my favourite nights ٩(^ᴗ^)۶ photos by og boo Sam Kinsella styled by Tom Giles + hair by Francesc Cardona ily 🖤🕊 pic.twitter.com/HelNCZSruB — twst (@twstwstwst) December 18, 2019