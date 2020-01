Mad Cool confirma a Kali Uchis, Placebo, Clairo, Parcels, Glass Animals, Sam Fender, Cala Vento…

Mad Cool ha desvelado una nueva tanda de nombres que se suman al cartel de su próxima edición, muy esperada por la presencia en él de cabezas de cartel confirmados como Taylor Swift, Billie Eilish, The Killers, Twenty One Pilots, Kings of Leon o Faith No More.

La nueva tanda de confirmaciones de Mad Cool consiste en una treintena de nombres nada menos, entre los que destaca Placebo, que además acaban de ser confirmados en otros dos festivales españoles, Bilbao BBK Live y Cruïlla. La banda de Brian Molko sigue trabajando en su octavo álbum de estudio, que en palabras de Molko será, por sonido, “próximo a un suicidio comercial”. El bajista Stefan Olsdal ha dicho que el disco será “experimental” mientras trabaja en él “con prisa pero sin pausa”.

También se suman a la programación de Mad Cool Kali Uchis, que acaba de editar el single ‘Solita’, y Clairo, autora de uno de los mejores discos de 2019. La revelación del pop británico Sam Fender también se encuentra entre los confirmados, así como Glass Animals, que han vuelto tras un parón de tres años con el single ‘Tokyo Drifting’; The Struts, Parcels, Cala Vento, Black Pumas, The Comet is Coming o Presumido.

Completan la tanda de nombres LIL GZ, Frank Carter, SCARYPOOLPARTY, Stephan Bodzin, City and Colour, Two Feet, DJ Anna, Hayden James, Goodbye June, Paula Temple, Sleep Token, Angel McMahon, Dinosaur Pile-Up, Elure, Gong Li, The Levitants, Meridian, Zaidbreak y SweetEme. El festival se celebra los días 8, 9, 10 y 11 de julio en el recinto de Ifema-Valdebebas.