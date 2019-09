Quién es Sam Fender, el nuevo número 1 de ventas en Reino Unido que tampoco ganó el BBC Sound of 2018

Como ya anunciaban las “midweeks”, el joven cantante británico Sam Fender firma esta semana el número 1 de ventas en Reino Unido con su álbum debut, ‘Hypersonic Missiles’. Fender, que fue nominado al BBC Sound of 2018 junto a los exitosos Lewis Capaldi y Khalid, pero que como ellos, tampoco ganó (la victoria se la llevó Sigrid), ha vendido 41.000 unidades equivalentes del disco en Reino Unido en su primera semana, de las cuales 8.200 han sido vinilos.

Criado en North Shields, en el noroeste de Inglattera, Fender, que ya no será una nueva promesa adolescente tipo Billie Eilish o Khalid, pues tiene 25 años, se dio a conocer en 2017 con singles como ‘Play God’, ‘Millennial’ o ‘Dead Boys’, lanzó el EP ‘Dead Boys’ en 2018 y este año ha ganado el premio de la crítica de los BRIT. El artista forma parte de una familia musical (tanto su padre como su hermano son cantautores) y también ha hecho sus pinitos en televisión (por ejemplo, ha aparecido en la serie británico-germana ‘Wolfblood’). Aunque para colgarle una medalla de méritos es el hecho que Fender llegara a ser uno de los artistas teloneros de Bob Dylan y Neil Young en su gira conjunta de este verano, junto a Laura Marling o Cat Power, entre otros nombres menos conocidos, y sin disco en el mercado.

El éxito de Fender puede deberse a su carismática voz, muy expresiva y dramática, o al hecho que sus canciones recuerdan tanto a The Killers (‘Hypersonic Missiles’) como a Arcade Fire (‘Will We Talk?’) como en ocasiones puntuales a otras cosas tipo White Lies o al brit-pop. Son en cualquier caso canciones hechas para llenar estadios, y de sonido muy familiar. ¿Y a qué artista más o menos veterano se ha impuesto esta joven promesa? En primer lugar a Emeli Sandé, cuyo nuevo álbum ‘Real Life’ debuta en el top 6 de Reino Unido, y en segundo a Charli XCX, que coloca ‘Charli‘ al menos dentro del top 20, en concreto en el número 14. Fender no solo es top 1 en UK sino que lo es de manera holgada. ¿Ha nacido una estrella?