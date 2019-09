SHAED triunfan con ‘Trampoline’ más de un año después… y no gracias a Zayn (de momento)

SHAED es un trío de electro-pop de Washington formado por la cantante Chelsea Lee y los músicos y hermanos Max y Spencer Ernst. En 2012, el grupo publicó su primer EP y en 2013 el segundo, pero ambos se encuentran ausentes de las plataformas de streaming. ‘Just Wanna See’, el tercero, y ‘Melt’, el cuarto, sí están disponibles. El sonido de SHAED, desde el inicio, es ultra “radio-friendly” además de variado, pues donde ‘Thunder’ recuerda a Imagine Dragons y no solo por su título; ‘Perfume’ remite a la Lorde de ‘The Love Club’, ‘You Got Me Like’ es R&B y otros temas como ‘Lonesome’ o ‘Melt’ incluso presentan un punto muy eurovisivo pese al grupo ser estadounidense.

Tras publicar toda esta música sin realmente lograr demasiada repercusión, SHAED se ha hecho un Lizzo y es este año cuando está empezando a triunfar gracias a un single viejo. Se trata de ‘Trampoline’, el primer sencillo de ‘Melt’, que tras alcanzar el número 1 en la lista alternativa de Estados Unidos, ha logrado hacer “crossover” hasta llegar al número 34 de la lista de singles más difícil, la del Billboard Hot 100. ‘Trampoline’ es un medio tiempo de electro-pop siniestro que remite 100% a la Billie Eilish actual, pero que de hecho salió mucho antes que el debut de Billie, en junio de 2018. Unos meses más tarde, Apple la usó en un anuncio, lo cual en el pop es casi un regalo venido de cielo. Y ahora, tras meses y meses en los que el tema ha ido calando poco a poco entre el público, ‘Trampoline’ ha alcanzado el “mainstream”. En Spotify ya lleva 89 millones de streamings.

Con este panorama, SHAED no va a dejar pasar la oportunidad de explotar ‘Trampoline’ al máximo y ha tenido la idea de publicar un remix con Zayn. El cantante británico, ex integrante de One Direction, tiene una “fanbase” potente que seguramente animará las ventas y escuchas de la canción, pero tras el relativo fracaso de su segundo álbum, ‘Icarus Falls‘, que al menos sí ha funcionado bien más o menos bien en streaming, quizá no se encuentre en el momento más esplendoroso de su carrera. Aunque si alguien podía aportar algo más a una canción como ‘Trampoline’ probablemente era él.





