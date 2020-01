Revelación o timo: Celeste, ganadora de BBC Sound of 2020, para el tiempo con ‘Strange’

A finales de semana se fallaba la votación de BBC Sound of 2020, que otrora ganaran artistas como Adele, Ellie Goulding, Michael Kiwanuka o Sam Smith. La triunfadora en este caso, y que por tanto sucede al rapero Octavian, ha sido la cantante Celeste, que ya iba con ventaja pues había sido recipiente del premio Rising Star de los BRIT y también del BBC Music Introducing Artist of the Year.

¿Correrá Celeste la suerte de Adele, al menos la de Kiwanuka o más bien igualará el destino de ganadores recientes del sondeo como Ray BLK o Sigrid? Es demasiado pronto para saberlo, pero de momento la cantante británica ha celebrado su victoria en el certamen con el estreno de una canción nueva en las plataformas de streaming, que además puede ser la más uptempo de su carrera hasta el momento. Con su ritmillo breakbeat y su energía épica, ‘Stop This Flame’ recuerda a ‘Heaven’ de Emeli Sandé, aunque su fórmula es mucho más clásica y jazzy, como demuestra la insistente melodía de piano en la que se sustenta la canción.

Es mucho más sentimental el repertorio de esta muchacha nacida en Los Ángeles pero criada en Brighton que creció escuchando a artistas de jazz y soul clásicos como Ella Fitzgerald, Otis Redding, Billie Holiday o Aretha Franklin, y que también podría ser fan de Amy Winehouse, pues a ella suena totalmente el single ‘Lately’. Sin embargo, la canción más popular de Celeste hasta el momento es una oscura y sobria balada a piano llamada ‘Strange’, que, con el acompañamiento adicional de unas cuerdas, es capaz de parar el tiempo con su apesadumbrado y decadente estribillo. Es hoy nuestra “Canción del Día”. El añejo neo soul de ‘Coco Blood’ y ‘Father’s Son’ también ha dado alegrías a esta prometedora artista que ya había publicado el EP ‘Compilation 1.1’, en 2019.

Entre los artistas que se han quedado fuera del top 5 de BBC Sound of 2020 se encuentran Georgia, que acaba de editar el Disco Recomendado ‘Seeking Thrills‘, y Arlo Parks, autora del EP ‘Sophie‘.