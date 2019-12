Arlo Parks / Sophie

Arlo Parks es una de las candidatas a BBC Sound of 2020 que más papeletas tiene para triunfar al margen de esta nominación. La joven de Londres posee algo especial, como demuestra su adictivo single ‘Cola’, un tema sobrio y relajado que se ha convertido en su mayor éxito hasta la fecha.

‘Cola’ formaba parte del primer EP de Parks, un ‘Super Sad Generation’ de gráfico título y dedicado a esa “generación supertriste” que no encuentra la felicidad en la era de la información, la interconectividad y la globalización. La poeta de 19 años vuelve a hacer hincapié en estos temas en su nuevo EP ‘Sophie’, en el que aporta una sensibilidad R&B a los códigos ya conocidos del bedroom-pop (ritmos rudimentarios, guitarras lo-fi que tocan acordes relajados e hipnóticos) para hablarnos de manera muy sincera sobre su depresión (“sé que odias cuando digo que me quiero morir”, canta en una ‘Second Guessing’ que empieza a la salida de una sesión de terapia) o la de sus amigas (‘Angel’s Song’) o sobre colegas como ‘George’ que no pueden dejar de meterse en problemas. El desasosiego juvenil de Arlo Parks es tal que en ‘Sophie’ no se corta un pelo con ciertas auto-flagelaciones, expresando: “aún me niego a mí misma que tengo una ansiedad de cojones, y que me falta confianza y que creo que mi arte es una mierda”, antes de hundirse aún más en la miseria: “realmente creo que el mundo está en mi contra”.

Con maneras de artista generacional (“odio que estemos todos enfermos”, canta en el tema titular), Arlo Parks utiliza coros y bases de palmas en ‘Second Guessing’, que parece un cruce entre Dido y The xx, o ritmos trip-hop en ‘Paperback’ para llevar su discurso a otros lugares, aunque brilla especialmente en una ‘George’ de suculentas armonías en el estribillo y en una ‘Angel’s Song’ en la que la instrumentación se reduce al plácido rasgueo de una guitarra eléctrica. Sin dejar de lado el humor como muestra el estribillo de esta mona canción que rima “do do do do” con “this sadness ain’t nothing new”, Parks se confirma sobre todo como una letrista con las ideas muy claras capaz de comunicar que ha “fumado tabaco de licor para comer” a la vez que reconforta a una amiga que quiere “morir junto a la luna” porque la “echaría de menos”, y canta una frase como “tenemos sexo en el cielo, te odio pero no sé por qué” con toda la ternura del mundo. ¿No son este tipo de saltos anímicos parte de esta generación triste y perdida?

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘George’, ‘Angel’s Song’

Te gustará si te gusta: King Krule, Corinne Bailey Rae, Clairo

Escúchalo: Spotify