Arlo Parks es una Lauryn Hill o una Tracy Chapman para la “generación supertriste”

Por más que el pollaviejismo no quiera verlo, los más jóvenes son la generación más preparada, abierta y despierta que haya conocido el mundo. Pero también son frágiles, extremadamente sensibles, una “generación supertriste”. Esta definición no la acuño yo, sino una de sus integrantes, la “poeta/cantante” Arlo Parks. A sus escasos veinte años, esta londinense asegura que se pasó su adolescencia sintiéndose como “la chica negra que no sabe bailar una mierda, que escuchaba demasiada música emo y se enamoró de alguna chica en sus clases de español”. Todo eso se filtra, de una manera u otra en sus canciones.

Canciones que comenzó a publicar a finales de 2018, cuando la musculosa y frágil a un tiempo ‘Cola’ –una historia de un desengaño amoroso con alguna referencia a My Chemical Romance– se convirtió en una pequeña revolución en el panorama alternativo británico. Era la antesala de, precisamente, ‘Super Sad Generation‘, el EP con el que debutaba a principios de este año. Un trabajo para el que, decía, su inspiración principal habían sido Portishead y Earl Sweatshirt.

Efectivamente por ahí iban los tiros. Pero, avanzado el año, nuevas canciones como ‘George’, ‘Second Guessing’ o ‘Angel’s Song’ –ahora reunidas en un nuevo EP, ‘Sophie‘– alternaban luminosidad y tristeza en un R&B electroacústico que no solo resultará perfecto para fans de Clairo. Sino que, además, hace pensar en ella por momentos como una Lauryn Hill o incluso una Tracy Chapman –y no solo por su corte de pelo, ojo– para esa “generación supertriste” de la que es parte. Sin duda es una de las artistas que podrían explotar en 2020 con un álbum debut que, esperamos, llegue antes de que nos visite el próximo verano, como poco dentro de la programación de Mad Cool 2020.











