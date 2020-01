La Canción del Día: el fluido spanglish de ‘Roses and Gold’ podría ayudar a que el elegante funk-soul de Biig Piig triunfe aquí

Cada vez es más frecuente que artistas hispanohablantes canten indistintamente en inglés y español, en aras de la globalización de su mensaje. Pero no lo es tanto cuando se trata de artistas de origen anglosajón, como lo es Biig Piig, de la que hablábamos meses atrás gracias a su presencia en el Bilbao BBK Live 2019, donde dejó una grata impresión a nuestros redactores. Tras ese nombre está Jess Smith, una jovencísima artista de Cork, Irlanda, que (por lo que sea) pasó la mitad de su infancia en nuestro país.

Desde que emergiera en 2017 con ‘Crush’n‘, Smith se ha caracterizado por emplear con bastante fluidez la lengua española en versos y estribillos de sus temas de hip hop con bases de funk-soul-jazz, tan elegantes como lo-fi. Si aquel ‘Perdida’ de su EP debut ‘Big Fan of the Sesh‘ podría parecer una anécdota, dejó de serlo para convertirse en costumbre: ‘Vete’ era una de las canciones más celebradas de su continuación, el EP ‘A World Without Snooze‘, y ahora ‘Roses and Gold’, tema estrella del recién publicado ‘No Place for Patience‘, persiste en una fórmula que promete convertirse en algo tan inherente a ella como esas coletitas altas que luce de forma permanente.

Este tercer EP, publicado ya bajo el auspicio de RCA/Sony, se abre con esta canción producida por JD Reid, responsable de éxitos de Mabel como ‘Finders Keepers’ y ‘Fine Line’ y un par de temas del aclamado debut de Slowthai. Con ella Smith establece un canon para Biig Piig, de nuevo abundando en un funk soul con retazos de jazz –que podría haber tenido cabida tanto en el debut de Jorja Smith como en un disco de hip hop de finales de los 90–. Su voz no es ningún prodigio de potencia pero, a cambio, sabe sacar partido a esa dulzura queda que la emparenta con vocalistas de los 60 como Jeanette o Jane Birkin –atención a su versión acústica recién estrenada–. Pero sin duda es ese post-estribillo en un castellano encantadoramente torpe, un poco al estilo de Manu Chao, se eleva como su marca diferencial. Frases como “Darme algo pa sentir / Yo te pido mi amor / Aunque duele lo quiero / Aunque duele lo quiero sin miedo” sin duda pueden ayudar a que Biig Piig sea incluso más conocida en España que en su propio país. Tiempo al tiempo.



Todos los “Revelación o Timo”

Escucha las Canciones del Día en “Lo Mejor del Mes”: