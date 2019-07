“Fórmula” Bilbao BBK Live 2019: un medido equilibrio entre clásicos, nuevos héroes y promesas

A estas alturas, ya no es una sorpresa que el cartel del Bilbao BBK Live 2019 esté no ya entre los más impresionantes y atractivos de la temporada en España sino también en toda Europa. La clave, de nuevo, es una muy equilibrada medida entre clásicos del pop, el rock y la electrónica de las últimas 3 décadas –apuesta segura y motor del festival–, nuevos héroes –esos nombres que en el último par de años han impuesto su valía, atrayendo a un público más joven– y promesas –esas que garantizan que la experiencia festivalera incluya también el factor sorpresa y la visión de futuro–. Eso, además, sumándolo a una sólida propuesta de nombres como Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Hot Chip, Nathy Peluso, Modeselektor, Omar Souleyman, John Grant, Delaporte, Kero Kero Bonito, Perro…– que se devanean entre esas categorías y enriquecen la oferta. A continuación destacamos las bandas de cada una de esas categorías que muestran el gran atractivo de este festival que tendrá lugar en el recinto de Kobetamendi desde este jueves, 11 de julio, y hasta el sábado, día 13.

Clásicos

Damon Albarn

Damon Albarn es un clásico infalible en festivales de todo el mundo –y por supuesto españoles– ya sea con Blur, Gorillaz, en solitario o, de manera algo inesperada, con The Good, The Bad and The Queen. El supergrupo que completan Simon Tong, Tony Allen y Paul Simonon regresaba el pasado año, 11 después de un debut que fue forjando en torno a sí una pequeña leyenda. Y no volvían porque sí: el polémico Brexit instigaba las canciones de ‘Merrie Land‘, un disco notable y de mucha enjundia lírica, que presentarán por primera vez en nuestro país este sábado, 13 de julio, en el escenario Bestean.



Liam Gallagher

Y si queda algún nostálgico de la vieja guerra Blur/Oasis en la sala, que no se preocupe, que hay gasolina: Liam Gallagher en solitario es el nombre en letras grandes que ocupa la jornada del jueves 11 de julio (Escenario Nagusia). Será la primera ocasión en la que le veamos presentar, muy probablemente, los singles ‘Shockwave‘ y ‘The River‘, con los que está dando a conocer su segundo álbum en solitario. Pero no nos engañemos, porque aunque su debut solo tenía temas muy decentes, todos sabemos (él incluido) que lo que se celebrará de verdad serán los hits de Oasis en su propia voz.



Laurent Garnier

¿Es capaz el francés de pinchar “siete horas la misma pista”, como decían Las Bistecs en ‘Problemas’? La ironía del desaparecido dúo cómico-pop tuvo mucha gracia, pero lo cierto es que Garnier es una leyenda de la electrónica por méritos contrastados. Y su nombre es garantía de calidad y baile en cualquier escenario que se precie de ofrecer una selección de dance, electrónica y experimentación que se precie. Como Basoa, la propuesta en este sentido de Bilbao BBK Live, desarrollada en un singular escenario en medio del bosque. Pese a contar con artistas como Todd Terje, Honey Dijon o John Talabot, sin duda el productor galo es la gran estrella de un escenario que le recibirá como agua de mayo a las 4:00h AM del viernes (o sábado, según se mire).



The Strokes

Los autores del que para JENESAISPOP fue el disco más importante de la pasada década son, no cabe duda, un fantástico reclamo en cualquier macroevento musical. Y da igual que ‘Comedown Machine’ y ‘Angles’ no estuvieran del todo a la altura de sus tres primeros discos. O que ‘Future Present Past’ fuera abiertamente decepcionante. Los neoyorquinos tienen repertorio de sobra para poner patas arriba cualquier multitud, especialmente si Julian Casablancas está por la labor y sus compañeros no entran en modo “piloto automático” cuando se presenten el viernes en el escenario Nagusia, ya entrada la madrugada. Además, vienen en el pack The Voidz, proyecto de Julian que, tras el notable ‘Virtue‘, apetece ver.



Suede

Aunque ‘The Blue Hour‘ no ha logrado poner de acuerdo a todo el mundo, es innegable que el grupo liderado por Brett Anderson tampoco es de esos que solo viven del pasado. En los trabajos publicados tras su resurrección de esta década reúnen muchas buenas canciones que engrosan un cancionero ya de por sí descomunal. Y, por supuesto, lo que nunca se les ha negado y de hecho propicia que su actuación sea una de las más esperadas del viernes 12 en Bestean es el derroche de clase, potencia y carisma que despliegan los británicos en directo.



Weezer

Los primeros confirmados de esta edición del Bilbao BBK son también de esos clásicos festivaleros que arrastran masas por sí solos, gracias, de nuevo, a su extensa colección de pelotazos. Pero es que además los de Rivers Cuomo aún son capaces de marcarse discos tan sandungueros como ‘Black Album‘, que pese a su pátina “modernuqui” contenía verdaderos temazos. No nos extrañará nada escuchar ‘Living in L.A.’, ‘I’m Just Being Honest’ o ‘Zombie Bastards’ en su setlist de este sábado en Nagusia.



Nuevos héroes

The Blaze

El dúo francés de primos nació como un proyecto para poner banda sonora a las filmaciones de uno de ellos. Por eso sus clips son auténticas maravillas en las que música e imágenes consiguen una comunión sublime son unos de sus fuertes. Pero también lo es el directo, donde el potencial de himnos house como ‘Heaven’, ‘She’ y ‘Queens’ –contenidos en su debut ‘Dancehall‘– crecen al interactuar con el público. Las 3:00h AM del viernes en Bestean se antoja como el instante perfecto para que regalen uno de los momentos culminantes de esta edición.



Idles

Baste ver el emotivo momento en el que Joe Talbot rompía a llorar hace unos días mientras Idles interpretaban en Glastonbury su hit ‘Danny Nedelko’, abrumado al ver la reacción de tan descomunal masa de gente cantando su canción, para entender en lo que se ha convertido este grupo de Bristol. Tras un buen álbum debut, el año pasado saltaban la banca con el gran ‘Joy as an Act of Resistance‘, que ha multiplicado el nivel de su punk rock combativo con letras antipatriarcado y antiBrexit.



Princess Nokia

A Destiny Frasqueri le bastó con una fantástica terna de singles como ‘Tomboy’, ‘Brujas’ y ‘Kitana’ para revelarse como una de las raperas alternativas más interesantes y poderosas del panorama. Pero, pese al notable ‘1992‘, ella no se conformaba con un solo papel: así, la mixtape ‘A Girl Cried Red‘ revelaba su lado más emo, y la reciente reedición de su hasta hace poco inencontrable debut ‘Metallic Butterfly’ revelaba un lado más inclasificable y experimental. Lo mejor es que esa amalgama tiene perfecto en sus directos, en los que derrocha energía y conexión con el público.



Rosalía

No vamos a esconder que la idea de esta subcategoría del cartel prácticamente ha venido dada por la artista barcelonesa. Aunque no sea uno de los cabeza de cartel como tal, es innegable que uno de los grandes reclamos de esta edición del festival bilbaíno es Rosalía Vila, que se subió a lo más alto del pop internacional con ‘Malamente’ y ‘El mal querer’ y este año ha decidido quedarse a vivir ahí con singles como ‘Con altura‘, ‘Aute Cuture‘ y el candente ‘Millonària’. No le digas “bájale”, porque parece que no tiene la más mínima intención.



Vetusta Morla

Algo parecido a lo de Rosalía es lo de Vetusta Morla: ¿de verdad puede un festival permitirse contratar a un grupo capaz de meter por sí solo a 40.000 personas en un recinto y que no sea cabeza de cartel? Pues así es, pero es evidente que, como en el caso de la catalana, no cabe duda que muchos de los que acudan a Kobetamendi este jueves tendrán toda la intención de ver el siempre espectacular directo a los autores de ‘Mismo sitio, distinto lugar‘.



Vince Staples

Hace tiempo que el el hip hop cumple en el mercado americano el papel que en décadas pretéritas cubría el pop, y como estrellas del ídem son idolatrados muchos de sus intérpretes. Por supuesto, Bilbao BBK Live lo sabe y en esta ocasión ha optado por traer dos de los nombres más interesantes de este estilo (aunque en realidad ellos mismos han contribuido a difuminar sus límites) en la actualidad. Por un lado Vince Staples, un rapero de Long Beach que ha demostrado de sobra su imaginación y eclecticismo en discos capitales del rap de esta década como ‘Summertime ’06‘ o ‘Big Fish Theory‘. Por otro, la boyband (así les gusta a ellos mismos denominarse) Brockhampton, un joven, nutrido y prolífico colectivo que pide paso a los tótems del género.



Promesas

Biig Piig

Resulta llamativo pero también importante que uno de los mayores valores del hip hop británico, la irlandesa Jess Smith, cante es sus canciones en español con llamativa soltura. Su bilingüismo es uno de los factores que dan una especial dimensión a las canciones de Biig Piig –alias de esta joven que pasó toda su adolescencia en nuestro país– y que explican que temas como ‘Perdida’, ‘Vete’, ‘Crush’n’ o ‘Flirt’ sean capaces de atraer tanto a británicos y franceses como a hispanohablantes. Eso, claro, y la elegancia de las bases rap-soul-jazz que sirven Marc Wetha o Kxrn.



Boy Azooga

Aunque este cuarteto de Cardiff es ya bastante conocido entre el público británico más joven tras la publicación de su debut ‘1, 2, Kung Fu!‘ y gracias a pelotazos de pop rock con toques de funk como ‘Face Behind Her Cigarette’ y preciosidades como ‘Waitin´’, Boy Azooga aún tienen que sacar la cabeza de las islas. Su presencia en Bilbao BBK Live se antoja como una ocasión inmejorable para que seguidores de Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club o Django Django den con su nuevo grupo favorito.



IDER

Sin duda debes tener algo muy especial si consigues que una artista como Shura se fije en tus canciones y te proponga producir tu primer EP. Eso es exactamente lo que les sucedió a Megan Markwick y Lily Somerville, dos compañeras de piso en el Norte de Londres que se unieron en IDER para hacer canciones de pop electrónico en las que la premisa era unir sus dos voces en armonía, con un punto folk. Pero esas cuatro canciones de su EP debut ‘Gut Me Like An Animal‘ eran solo el principio. Poco después fichaban por el sello Glassnote (sello independiente pero con distribución multinacional, hogar de Phoenix, Chvrches o Mumford & Sons), donde han publicado un buen puñado de interesantes singles como ‘Mirror’, ‘You’ve Got Your Whole Life Ahead of You Baby’ o los recientes ‘Brown Sugar’ y ‘Wu Baby’.



Las Ligas Menores

Este combo argentino, muy popular en su país, ya está fraguando una considerable parroquia en nuestro país gracias a las giras que han desarrollado en los últimos meses. Y es el público joven del entorno indie, ese que ha acudido a sus conciertos con bandas como Apartamentos Acapulco o Carolina Durante, el que está recibiendo con entusiasmo las canciones del reciente ‘Fuego artificial‘ (editado en España por Sonido Muchacho). Aunque ahora que Los Planetas, un referente evidente, ha versionado su ‘Renault Fuego’ (que, pese a sonar un poco a los primeros La Buena Vida, cita al grupo de Granada), parece probable que también los fans más talluditos del noise rock alcen las orejas ante ellos.



Mr. K!

Marc Peña comenzó a emplear su alias Mr. K! como creador de mash-ups y remixer para Javiera Mena, Ellos, We Are Standard o Algora. Pero su gran espaldarazo como productor llegó cuando Paco León y su equipo le escogieron para crear ‘Kiki‘, el tema principal de la BSO de ‘Kiki. El amor se hace’. El tema, cantado por Nita de Fuel Fandango y el propio León, fue un razonable éxito que le puso en el mapa. Desde entonces su producción había sido escasa –apenas había publicado ‘Cherry Darling’, un elegante corte de synthpop con voz de Bearoid–, pero este año parece decidido a tomar más relevancia con canciones como ‘The Disco Beat’ –clara herencia del funk francés de la factoría Ed Banger– y sobre todo con ‘No Shame‘, el himno house por la libertad sexual que ha perpetrado con Demmy Sober y que destacábamos días atrás. Está claro que esta vez Mr. K! no quiere que le olvidemos fácilmente.



Viagra Boys

El punk rock es otra (una más) de las lides musicales que también dominan los suecos. En este caso, se trata de un sexteto de Estocolmo que, tras varios EPs con los que se han ganado un nombre junto a bandas británicas en sintonía como Shame o los citados Idles, debutaban el pasado año con ‘Street Worms’ –reeditado hace unas semanas con 6 temas inéditos–. Un disco que muestra que su rock afilado no solo puede ir directo a la yugular (‘Slow Learner’) sino que también saber madurarnos como víctimas, como en ‘Sports’ o ‘Just Like You’. Como elemento diferenciador, ese saxo desquiciado que por momentos remite a James Chance and The Contortions… y el carisma que desprende su ultratatuado cantante, Sebastian Murphy.