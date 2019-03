The Good, The Bad and The Queen: Damon, Paul y Tony te muestran su música favorita

The Good, The Bad and The Queen, el grupo formado por Damon Albarn de Blur y Gorillaz, el batería de Fela Kuti Tony Allen y Paul Simonon, bajista de The Clash (Simon Tong de The Verve suele acompañarlos en directo), es uno de los cabezas de cartel del festival Doctor Music que se celebra este verano en la Vall D’Àneu de los Pirineos (provincia de Lleida), 20 años después de su última edición. Sin duda, uno de los nombres imprescindibles de un cartel que también cuenta con la presencia de The Smashing Pumpkins, Rosalía, The Strokes o The Chemical Brothers.

Albarn, Allen y Simonon presentarán en Doctor Music su primer disco en 11 años, un ‘Merrie Land‘ notable que ha mostrado al grupo más en control de su carrera que Theresa May del Brexit, como se ha terminado confirmando (este embrollo ha propiciado el regreso de la banda). El álbum ha dejado un puñado de temas tan certeros como ‘Merrie Land’, ‘Gun to the Head’, ‘Nineteen Seventeen’ o ‘The Truce of Twilight’.

Y de canciones va la cosa porque los integrantes de The Good, The Bad and The Queen han compartido en Spotify una serie de playlists de su música favorita, que deja canciones realmente interesantes y alguna elección sorprendente que otra. Damon Albarn es el primero que puede sorprender con su reividincación del ‘Glamorous’ de Fergie, si bien a nadie pillará de nuevas que su playlist esté poblada sobre todo por canciones del folclore africano procedente de países como Ghana, Nigeria, Guinea, Benin o por supuesto Mali, territorio cuya música tanto ha inspirado a Albarn a lo largo de su carrera.

Por su parte, Allen demuestra tener un gusto bastante contemporáneo en su lista de reproducción incluyendo canciones de Little Simz (cuyo nuevo disco por poco es BNM en Pitchfork), A$AP Rocky, Kamaal Williams o The Comet is Coming. Más moderna es una selección de Paul Simonon, ‘Animals’ de Miike Snow aunque remezclada por Mark Ronson; si bien el resto de temas escogidos por el músico tiran más hacia el pasado, con aportaciones de Stooges, Bowie, Asha Bhosle o los mismos Blur. Os dejamos las tres playlists en cuestión.