Liam Gallagher busca empoderar a sus fans en ‘The River’: “abandona tu máquina del tiempo”

Liam Gallagher sigue compartiendo detalles y novedades de su nuevo disco a cuentagotas, como es normal por otro lado, pues ‘Why Me? Why Not.? no sale hasta el 20 de septiembre. En cualquier caso, el ex Oasis ya había lanzado el potente single ‘Shockwave’ -que ha alcanzado el número 22 en la lista de éxitos británica- y afirmado que el álbum será exactamente como el anterior pero mejor.

El segundo álbum en solitario de Gallagher contará con 14 canciones, entre las cuales se encuentra el segundo single que acaba de publicarse en las plataformas de streaming. ‘The River’ es otra canción de Gallagher con potencial de himno para sus conciertos, cuya letra se dirige en este caso a un joven al que Gallagher busca empoderar: “vete de tus nubes de marihuana, abandona tus máquinas del tiempo, así podrás decir que el dormilón se ha despertado”, canta antes de declarar “no creas en las celebridades” o de animarnos a abandonar nuestros teléfonos: “el aparato en tus manos, es belleza de imitación”.

‘The River’ llega además con un videoclip rodado en Manchester y protagonizado por el típico chaval británico de clase media baja, que deambula solo por las calles de esta ciudad para terminar topándose con… un póster que anuncia la llegada del nuevo disco de Liam Gallagher. Ya lo dice su título: “¿por qué yo? ¿y por qué no?”