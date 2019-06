Liam Gallagher se siente “libre” en ‘Shockwave’, el primer single de su próximo álbum

Liam Gallagher firma uno de los lanzamientos destacados de hoy viernes 7 de junio. ‘Shockwave’ llega poco menos de dos años después de ‘As You Were‘, el último álbum en solitario de Gallagher hasta la fecha, y es el primer single oficial extraído de su próximo disco de título tan propio de él como siempre, ‘Why Me? Why Not?’.

De momento no se ha concretado la fecha de lanzamiento de ‘Why Me? Why Not?’, pero lo que confirma ‘Shockwave’ es que el disco mantendrá el sonido de rock añejo y épico que tanto gusta al ex componente de Oasis. De hecho, Gallagher ha reconocido explícitamente a NME que su nuevo trabajo será una “continuación” del anterior, usando una analogía con Oasis: “si escuchas ‘Definitely Maybe’ y ‘‘What’s The Story (Morning Glory)?’, un disco es más punk y el otro es más épico, ¿entiendes lo que quiero decir? Eso es progresión. Es alguien en la cima de su arte. A la gente no le va a decepcionar. Creo que la gente va a flipar con el disco”.

En este sonido, ‘Shockwave’ hace uso de una letra que clama a la “libertad” después de un periodo de oscuridad, y que parece dirigirse a un enemigo de manera desafiante: “recoges lo que siembras, traicionaste a todos tus amigos, así que no te atrevas a mirar hacia otro lado, para hacerte llorar no tengo que hacerte nada, porque ya viene hacia ti desde el cielo estrellado”. Por si no fuera suficiente humillación, Liam añade: “eres una serpiente, una comadreja, un guijarro en el mar”. Gallagher presentará este y otros temas el mes que viene en Bilbao BBK Live.