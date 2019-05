Un año de ‘Malamente’, la canción más emblemática de Rosalía… de momento

Hoy es jueves 30 de mayo y, por tanto, día en que puede escucharse al fin ‘Aute Cuture’, el nuevo single de Rosalía, además de un tema muy esperado por sus fans desde que la cantante lo presentara en directo ya en los primeros conciertos de ‘El mal querer‘, incluyendo su estreno en el Sónar de Barcelona. Pero hoy también se cumple exactamente un año desde que Rosalía lanzara ‘Malamente’, la canción que ha cambiado su vida, como ella misma ha reconocido en su último post de Instagram, en el que ha dado a conocer la portada de ‘Aute Cuture’ y ha aprovechado para ir un momento atrás en el tiempo.

Ha escrito: “Hoy hace un año que saqué Malamente. Hoy hace un año que mi vida cambió con este tema que me permitió conectar con tantas personas… Fue gracias a mis amigos y mi familia que pude emprender El Mal Querer. Aún no puedo creer que haga solo un año cuando por poco me moría de los nervios porque estaba arriesgándolo todo por este proyecto. Ha sido 1 año en el que he intentado no dejar escapar una sola oportunidad y trabajar durísimo. Y estoy super agradecida por todo lo que me ha venido y todas las personas que me han ayudado. Cada día que pasa doy las gracias de teneros apoyándome. Mi música ni nada de esto tendría sentido sin vosotros”.

Hoy ‘Malamente’ es un clásico, pero como dice Rosalía, la cantante se estaba arriesgando al decidir publicar una canción así. Es verdad que Rosalía ya era conocida entre una buena parte del público que había comprado ‘Los ángeles’ y seguido sus conciertos por teatros, y también por ‘Antes de morirme’ con C. Tangana, un éxito en las plataformas de streaming que ya anticipaba el estilo más urbano de ‘El mal querer’. Pero ‘Malamente’ sonaba desde el principio hecha para unir a dos públicos y como single, por muy efectivo que haya resultado, no era tan obvio. Era más bien experimental. Aún recuerdo escucharla por primera vez y pensar que parecía un poco lineal, y en nuestros foros las reacciones fueron variadas: había fans, pero también indiferencia entre algunos usuarios, cierta desconfianza ante los jaleos flamencos de la canción que anticipaban el debate sobre apropiacionismo cultural que se generaría poco tiempo después más allá de las críticas de Noelia Cortés; y sobre todo una mayor estima hacia el videoclip creado por CANADA, una verdadera obra de arte que el influyente medio norteamericano Pitchfork elegía como mejor vídeo de 2018, toda una rara avis al tratarse de un vídeo español (‘Malamente’, por otro lado, fue top 3 en su lista de mejores canciones del año; en JENESAISPOP ‘Malamente’ fue la canción del año y ‘El mal querer’ el disco del año).



Como canción, como producción sonora, ‘Malamente’ es radical en su fusión de géneros. La propia Rosalía afirmaba que no es una canción flamenca, aunque por defecto todo lo que canta ha de tener un aire flamenco, pues su voz está educada en este género y es a lo que suena. Pero es que el estribillo de la canción, que a algunos nos pareciera lineal, repito, encerraba un dinamismo fascinante en su sucesión de jaleos inspirados, comentaba la propia artista en su réplica al análisis de ‘El mal querer’ de Jaime Altozano, en los “adlibs” del trap norteamericano, “donde cada poco suena alguien gritando algo”; resultando totalmente icónico entre los “malamente”, los “tra trá” o los “así sí” que pronto se instalaban en la imaginería popular. Junto al minimalismo aparente de su producción compuesta por “palmas, sinte, 808, un tambor y voces a tope”, a cargo principalmente de un Pablo Díaz-Reixa que, junto a Rosalía, encontraba un sonido único después de despuntar en solitario con su proyecto El Guincho, llegando a lanzar obras tan ambiciosas como ‘Hiperasia‘; o de producir a C. Tangana o Bad Gyal (todos ellos unos renacuajos cuando era El Guincho quien protagonizaba reseñas en los medios musicales internacionales), ‘Malamente’ representa un extraño momento en la historia del pop español, en la que una canción verdaderamente experimental, pero hecha para ser masiva, triunfa a lo grande. Rosalía, una cantante inspirada por la tradición flamenca, pero que a la vez ha sido capaz tanto de trabajar con J Balvin o Pharrell como con James Blake u Oneohtrix Point Never, de mencionar entre sus influencias tanto a Beyoncé como a John Cage, de samplear en su disco tanto a Justin Timberlake como a Arthur Russell, no ve en la música horizontes que no se puedan unir. Y ‘Malamente’ es un emblema absoluto de su visión artística.

El éxito de ‘Malamente’ fue inmediato, aunque como buena obra maestra, ciertos matices complican su historia y la hacen más fascinante. El tema debutó en el top 4 de la lista de singles española, en poco tiempo consiguiendo el Disco de Oro y más tarde 4 de Platino; pero se mantuvo durante meses en torno al top 5 y no alcanzó su posición máxima hasta que llegó a las tiendas ‘El mal querer’ gracias a su éxito arrollador en streaming, o en menor medida hasta que Rosalía presentó el tema en los MTV Europe Music Awards marcándose una actuación espectacular (me encanta el mensaje en los comentarios de Youtube “casi me olvido de verlo hoy”); pero, ojo, sin lograr jamás el número 1. Donde ‘Di mi nombre’ sí lo consiguió y además en su primera semana, ‘Malamente’ “solo” llegó a ser número 2 aunque ya habían pasado meses desde que la cantante pidiera a Los 40 Principales que la pinchasen más a menudo porque el tema todavía no se encontraba entre los 50 más radiados en España de manera inaudita, reflejando de nuevo la falta de contacto que puede haber en nuestro país entre las radios y lo que realmente escucha la gente joven. Pero ‘Malamente’ finalmente conquistó el mainstream como se confirmó cuando Los Morancos la parodiaron en plena polémica de los másters de Cifuentes. ¿Nuestra propia versión del concepto “salir en Los Simpson”? Se forjaba un clásico, en cualquier caso, incluso apareciendo en el programa de RTVE ‘La mejor canción jamás cantada‘ dejando claro que la radio ya no era importante para nada: ‘Malamente’ terminó entrando en Los 40 demasiados meses tarde, pero no fue lo suficientemente buena para ser número 1.

Datos, todos estos, que posiblemente no preocupen demasiado a Rosalía ahora mismo pues, si algo ha demostrado ‘Malamente’, es que su éxito ha sido de mucho mayor recorrido: con 86 millones de reproducciones en Spotify y otros 78 millones en Youtube, ‘Malamente’ es el único single de ‘El mal querer’ que permanece a día de hoy en todo el top 100 español a un año de su lanzamiento. La canción jamás ha abandonado la tabla mientras Rosalía ha estado ocupada promocionando otros temas como ‘De aquí no sales’ o triunfando a lo grande con ‘Con altura’ junto a J Balvin y El Guincho y su reciente gira por América Latina y Estados Unidos ha debido ser clave para que la canción no haya dejado de ser escuchada en otros territorios en todo este tiempo (Rosalía cuenta ahora mismo a Santiago de Chile, Ciudad de México y Buenos Aires entre las ciudades que más la escuchan en Spotify, cuando hace un año la lista se componía únicamente de ciudades españolas). ‘Malamente’ es ahora mismo top 76 en Promusicae, por lo que es un misterio cuándo abandonará la tabla: pueden pasar semanas o meses, pero lo seguro es que su marcha de la clasificación será noticia, pues marcará el fin de una era. La que parece que empieza con ‘Aute Cuture’.