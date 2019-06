Liam Gallagher detalla la fecha de lanzamiento de su disco y comparte vídeo de ‘Shockwave’

Liam Gallagher ha desvelado al fin que su nuevo disco, ‘Why Me? Why Not?’, sale el 20 de septiembre. Además ha sido bastante claro en cuanto a que este álbum será continuista respecto al anterior, el exitoso ‘As You Were‘, si bien “mejor”. El álbum está producido por Andrew Wyatt de Miike Snow y por Greg Kurstin.

Sus palabras han sido: “En mi último disco escribí algunas canciones yo solo, pero en este son todas canciones escritas junto a otras personas. La razón es que quería que el disco fuera incluso mejor que ‘As You Were’. Conozco mis talentos y mis limitaciones. Soy un compositor decente, pero soy un gran cantante y un gran frontman. Quiero que mi segundo disco esté un peldaño por arriba porque lo más difícil de hacer es que hacer más de lo mismo, pero mejor. Y eso es lo que hemos hecho”.

A la vez de esta noticia se ha publicado el vídeo del single principal del álbum lanzado el pasado viernes, ‘Shockwave’, que muestra a Liam interpretando el tema en el interior de un camión o en medio de una manifestación, y también alguna que otra escena entre bucólica y desoladora.