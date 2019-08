La Canción del Día: ‘Sexy Black Timberlake’ de Channel Tres representa a la nueva generación de Compton

Una de las grandes sorpresas de la más reciente edición de Paraíso Festival fue Channel Tres, con un concierto de elegante house retro aderezado con rap y una puesta en escena que implicaba a dos bailarines que realizaban espectaculares coreografías de las que no podía despegarse la vista. Al frente está Sheldon Young, un artista emergido del barrio de Compton, un suburbio de Los Ángeles tan legendario por la extrema violencia que durante años la inundó como por haber sido el hogar de nombres tan cruciales en el rap como NWA, Dr. Dre o Kendrick Lamar.

Pero Channel Tres no es otro rapero. O no sólo eso. Como mostraban sus primeros singles publicados el pasado año, ‘Controller‘, ‘Topdown‘ o ‘Jet Black‘ –contenidos luego en su EP debut homónimo–, Young representa a una nueva generación de artistas de este afamado distrito abiertos a otras vertientes de la música negra. En su caso, al techno y el house de Detroit en su modo más genuino, lo cual le alinea con artistas como Yaeji –con la que de hecho comparte sello, Godmode– o Peggy Gou. Además, en las canciones de Young resulta muy característico su sensual tono vocal, en el que no solo rapea sino que también canta con un timbre grave que muchos comparan con los de Isaac Hayes o Barry White.

Etse viernes, 16 de agosto, se ha publicado su segundo EP, un ‘Black Moses‘ que de nuevo cuenta con producción de Nick Sylvester (al que recientemente encontrábamos en los créditos del debut de Jarina De Marco, entre otros) y que a todas luces es otro decisivo paso adelante. Canciones como la titular –con el también imperdible JPEGMAFIA–, ‘Brilliant Nigga‘ y ‘Sexy Black Timberlake’ prometen ampliar su parroquia de forma mundial.

Hoy nos centramos precisamente en esta última, un número tan magnético como divertido en su autocosificación sexual: “Como un hombre negro, he sido vilipendiado o objetivado dependiendo de cómo vistiera o lo que estuviera haciendo. En ‘Sexy Black Timberlake’ me cosifico como objeto sexual por mi color de piel”, decía Young cuando se estrenaba la canción. “Las tías se vuelven locas, intentando tener un bebé mío, colarse en mi casa”, comienza cantando ante un ritmo irresistible al que luego se suma un inconfundible teclado G-funk, mientras Sheldon continúa vacilando sobre su tirón con mujeres de todas las edades, su miembro viril y su pericia sexual. Como muestra su divertido vídeo, hay algo de sorna e ironía en todo ello: al contrario de cualquier vídeo actual, todos los bailarines del vídeo, él incluido, son hombres, mientras que las mujeres tienen un papel contemplativo e incluso dominador. Lo cual contribuye a disfrutar aún más de este temazo.



Suscríbete y escucha la playlist “Revelación o Timo”