Nasty Cherry, el grupo entre Spice Girls y The Runaways que amadrina Charli XCX

En el fondo, Charli XCX debe añorar (como nosotros) su etapa punk-popera, la de ‘Sucker‘. Y por eso ahora se ha implicado al máximo en apoyar Nasty Cherry, un grupo formado por cuatro chicas que Noisey ya ha definido con bastante tino como unas Spice Girls que hubieran nacido en Los Ángeles y hubieran flipado con The Runaways. Son referentes dispares pero que, extrañamente, cobran bastante sentido al escuchar ‘Win’, el recién estrenado primer single del proyecto.

Y es que, efectivamente, esta canción tiene algo de pop y algo de punk, aunque no esté protagonizado por guitarras sino por teclados que más bien recuerdan a MUNA o The Pale Waves, y un bajo muy Peter Hook. Y es que, tal y como están hoy las cosas, ya es bastante punk no caer en los tópicos del pop actual y no hacer estallar la canción a la primera de cambio, reservándose el gancho hasta el minuto 2, para comenzar a repetirlo hasta el final. Una estructura bastante llamativa en la que también colabora la propia Charlotte Aitchison junto al productor, Justin Raisen, que además de a Charli ha producido a Sky Ferreira (no en vano ‘Win’ también remite a ella), Angel Olsen, Ariel Pink o Marissa Nadler. El single ha sido publicado en Vroom Vroom Recordings (así se llama el sello de la autora de ‘Vroom Vroom‘), para que todo quede en casa.

El cuarteto es de Los Ángeles, y su formación es muy reciente. La conexión con Aitchison parece estar en Debbie Knox-Hewson, la batería del grupo que ejerció como tal en los directos de la británica precisamente en la era ‘Sucker’. Completan Nasty Cherry la vocalista Gabby Bechtel, la guitarrista Chloe Chaidez (que también pertenece a una banda angelina llamada Kitten), y la bajista Georgia Somary, que se han ido presentando al más puro estilo revista teen (diciendo su horóscopo y comida favorita, movidas así) en su perfil de Instagram. Y es que, pese a que de momento ‘Win’ no cuenta con un videoclip, en Nasty Cherry parece muy importante la imagen: no hay más que ver el portadón de su single, con las miembros formando un cuadrado sujetando los pechos de sus compañeras a cada lado. El tiempo dirá si esto es sólo una curiosidad o algo más consistente, o si resistirán sin la implicación de Charli XCX en el proyecto, pero de momento el juego les está quedando, como poco, llamativo.



