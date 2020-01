En diagonal: ‘Manic’ de Halsey reúne a un Red Hot, a Romy de The xx con Ed Sheeran… pero convence a medias

‘Manic’ de Halsey es el lanzamiento destacado de la semana (al margen de la sorpresa de Eminem). ¿Qué curiosidades presenta su tracklist? Varias. Aparte de las anunciadas colaboraciones -materializadas en interludios- de Alanis Morissette (que parece haber aportado un audio de WhatsApp en ‘Alanis’ Interlude’), SUGA de BTS y el cantante y rapero Dominic Fike -este último en un tema que suena en realidad inspirado en los Beach Boys-, ‘Manic’ reúne en una misma canción a Ed Sheeran y a Romy Madley Croft de The xx. Sí, esto ha ocurrido. La pista en cuestión está más cerca de él que de ella y es por supuesto una de las más comerciales: ‘Still Learning’. Además, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers toca la batería en ‘3AM’, que promete ser el siguiente hit del disco; FINNEAS es co-autor de ‘I HATE EVERYBODY’ y John Mayer aporta un interludio escondido previo a ‘Without Me’ en el que felicita a Halsey por el éxito de esta canción, el mayor de su carrera. Por otro lado, ‘Ashley’ samplea un fragmento de la película ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ y ‘killing boys’ otro de ‘Jennifer’s Body’.

Las primeras impresiones sobre ‘Manic’ dejadas en la red concuerdan en que el sucesor de ‘hopeless fountain kingdom‘ es interesante, si bien irregular. Y es una impresión que puede darse perfectamente tras una primera escucha. El disco arranca con ‘Ashley’ y ‘clementine’, dos canciones que no suenan a “apertura” precisamente, pues más bien parecen pistas menores que ocuparían una pista 7 u 8. Y aunque ‘Graveyard‘ ha sido un acierto claro y puede contarse ya entre los mejores singles de la carrera de la cantante estadounidense, la calidad de ‘You should be sad‘, pista 4 nada menos, está siendo más discutida. En nuestros foros está gustando, pero en otros se dice que a la canción le falta algo para ser buena de verdad. En general, sí hay voces que apuntan que ‘Manic’ es el mejor disco de Halsey, sobre todo en cuanto a la variedad de estilos abordada en él y a las letras, destacando además pistas como ‘killing boys’, pero no hay unanimidad al respecto en absoluto.

De hecho, ‘Manic’ también está recibiendo palos en redes y foros. Aunque los singles oficiales y promocionales están siendo muy bien valorados en general, especialmente el acústico ‘Finally / beautiful stranger’, que ya había cautivado a la audiencia gracias a su preciosa melodía posiblemente inspirada en ‘Yoü and I’ de Lady Gaga; el disco es para algunos “muy malo” y el “peor” de su carrera. Se esgrimen motivos varios, como su “desastroso” tracklist, que no acusaría dirección artística clara al juntar temas comerciales “seguros” (compuestos para triunfar) con otros más interesantes en su huida de la composición pop tradicional; o la calidad de algunas composiciones que parecen “esbozos”, integradas sobre todo en la segunda mitad del álbum (¿no estábamos en la era de la post-canción?). Y si el tema estrella de ‘Manic’ aparte de los singles está siendo ‘3AM’, la gran ausente es por supuesto ‘Nightmare’, el gran himno emo-rock que Halsey publicaba la pasada primavera, y que no aparecerá en las ediciones deluxe del disco.