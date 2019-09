Halsey detalla ‘Manic’, su nuevo álbum, y muestra otro avance del mismo, ‘Graveyard’

Era de sospechar que la sucesión de singles que estaba avanzando Halsey en los últimos meses se ajustaba al lanzamiento de su tercer disco de estudio. Y hoy, con la presentación de otra nueva canción, ‘Graveyard’, se confirma: ‘Manic’ verá la luz ya en 2020, el 17 de enero, y será el sucesor de ‘hopeless fountain kingdom‘, que a lo tonto hace ya más de dos años que se publicó. Por el momento no se ha revelado el tracklist del álbum, pese a que se ha puesto en preventa, revelando su portada y las distintas ediciones que tendrá, entre las que se cuenta una bastantes espectacular en doble vinilo con acabado purpurina.

Como decíamos, este anuncio llega con el estreno de otro tema nuevo, ‘Graveyard’, una canción algo más dulce que sus dos singles previos, ‘Without Me’ y ‘Nightmare’. Pero, aunque comienza con una guitarra acústica, poco a poco van ganando peso la electrónica y el pop contemporáneo –en su producción interviene una colección de nombres que incluye a Jon Bellion (Eminem, Christina Aguilera) y The Monsters and Strangerz (‘The Middle’, Camila Cabello)–. A la espera de que cuenta con vídeo oficial, se presenta con un atípico clip que muestra un time-lapse de la propia artista (!) recreando fielmente en un mural pintado la portada del álbum.

En ‘Manic’, junto a ‘Graveyard’, se incluirá ‘Without Me‘, tema publicado de tapadillo a finales de 2018 y que, poco a poco, se ha convertido en el mayor éxito comercial de Halsey, convirtiéndose en su primer número 1 en Estados Unidos. Pero, sorprendentemente, el tracklist ciego que aparece en tiendas digitales parece dejar fuera de sus 16 cortes a ‘Nightmare‘, single presentado hace semanas que tenía en sus guitarras ecos de ‘All The Things She Said’ de t.A.T.u. ¿Será porque no encaje en el tono general del disco?