No te pierdas el homenaje de Halsey a Xtina, Gaga, Shania… en el vídeo de ‘You should be sad’

Halsey era una de las primeras artistas que publicaban disco en 2020, y su nuevo trabajo, ‘Manic’, llega el próximo 17 de enero, es decir, la semana que viene. Y aunque el “hype” entorno a él tras el monstruoso éxito de ‘Without Me’ se ha disipado un poco, pues ninguno de los sencillos posteriores a este se ha acercado a igualar su impacto -‘Graveyard’ a lo sumo’-, el sucesor de ‘hopeless fountain kingdom‘ es uno de los discos de pop más esperados del año.

Las últimas pistas de ‘Manic’ estrenadas en las plataformas habían sido ‘Finally // beautiful stranger’ y ‘SUGA interlude’, y a ellas se suma ahora una canción que puede ser la más interesante de las tres a nivel musical. En el estilo country de la primera, ‘You should be sad’ es en realidad bailable, casi “honky tonk”, pero su fusión de guitarras acústicas con guitarras eléctricas sucias y sirenas en la entrada del estribillo no es exactamente habitual en el género.

Para esta curiosa canción, Halsey ha querido hacer un vídeo de inspiración country que además homenajeara a algunas de sus artistas femeninas favoritas. En concreto, las artistas y estéticas referenciadas son Christina Aguilera en ‘Dirrty’, Carrie Underwood en ‘Before He Cheats’, Lady Gaga en ‘American Horror Story’ y Shania Twain en ‘That Don’t Impress Me Much’. Halsey ha confirmado las inspiraciones en su cuenta de Twitter.

Xtina, Gaga, Carrie, and of course Shania, this was one loaded with nods to badass idols of mine. Had the vision to do a “before he cheats” but instead about after he does haha.

— h (@halsey) January 10, 2020