Eminem lanza por sorpresa nuevo disco, ‘Music to Be Murdered By’

Eminem ha lanzado nuevo disco, el undécimo de su carrera, por sorpresa, como ya hiciera en 2018 con el exitoso ‘Kamikaze’. El nuevo trabajo de Marshall Matters lleva el gráfico título de ‘Music to Be Murdered By’ y presenta colaboraciones con Ed Sheeran, Anderson .Paak o el fallecido Juice WRLD.

El single escogido para presentar ‘Music to Be Murdered By’ es ‘Darkness’, un tema de hip-hop sombrío que integra la melodía de ‘The Sound of Silence’ de Simon & Garfunkel y expresa un mensaje contra el uso de armas en denuncia de los tiroteos masivos que han acontecido en Estados Unidos en los últimos tiempos. El vídeo de hecho representa el tiroteo de Las Vegas de 2018 -el mayor de la historia del país- desde la perspectiva del asesino, y termina con una llamada al voto y dejando una serie de enlaces a varias organizaciones que luchan contra la violencia de armas.