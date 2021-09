Adam Driver parece David Bowie en ‘We Love Each Other So Much’

‘Annette‘ es una absoluta locura de Leos Carax. Como indicaba en su crítica nuestro compañero Fernando García, una obra que por momentos «abraza por completo el ridículo» y en la que «todo es excesivo y excéntrico pero también genuinamente fascinante».

Estamos ante una suerte de ópera-rock, cuya historia ha sido creada por los imprescindibles Sparks (no sólo la música), por lo que era de esperar que su banda sonora se pegara también a nuestro cerebro, como sucede con el «chanting» de la marioneta Annette (el ‘Baby Aria (The Moon)’ de la pista 11); el tema que abre el musical, ‘So May We Start’; y ‘We Love Each Other So Much’, que es nuestra «Canción del Día» hoy.

‘Annette’ cuenta la historia de un comediante de humor siniestro llamado Henry (Adam Driver) y una cantante de ópera llamada Ann (Marion Cotillard), y ‘We Love Each Other So Much’ es la canción que representa su amor hacia el principio de la película. Es, como se dice en un momento hacia el final, «su canción» como pareja. ‘We Love Each Other So Much’ podría ser una balada de amor puro «oscarizable», muy recordable por lo repetitiva que es, que después podría haber dado lugar a una remezcla glam o electro.

Pero son Sparks sus autores y productores, y han decidido entregar todo a la vez en la misma pista, siguiendo su estilo en distintas etapas de su carrera. Esta es una de sus producciones más crecidas en cuanto a la grandiosidad con que suenan pianos y cuerdas, destacando lo turbia que llega a sonar la melodía pese a lo que se nos está contando. Suena a mal augurio, quizá anticipando la tormenta que vemos en el cartel de la cinta.

Marion Cotillard, que hace de cantante de ópera, se entrega a un registro muy agudo, pero poco se está hablando de cuánto suena Adam Driver a David Bowie en este y muchos otros momentos de la película. En concreto, al Bowie que nos encontramos en sus dos últimos discos, los sobresalientes ‘The Next Day‘ y ‘Blackstar‘.

Sparks tenían que llevarnos obligatoriamente a los 70, y Bowie ha sido, de hecho, una referencia clara para Leos Carax como expresó en la presentación de ‘Annette’ y recogía El País. Allí decía que rodar un musical vino de la frustración de «no haber hecho una gira tocando un instrumento», añadiendo: «Descubrí a David Bowie cuando tenía 14 años. Siempre quise hacer una película con música, pero pensé que nunca iba a ocurrir».



