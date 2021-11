Self Esteem abraza a su viejo yo inseguro en la creciente ‘I Do This All the Time’

Estos días se ha publicado el disco de Self Esteem, recomendado por nuestro compañero Raúl Guillén en su playlist Flores en el Estiércol. Lo reseñaremos próximamente; de momento ‘I Do This All the Time’, su single principal, es nuestra “Canción del Día”, pues no ha dejado de crecerse desde que fuera publicada hace unos meses.

‘I Do This All the Time’ empieza como una especie de medio tiempo “spoken word” que recuerda a los Saint Etienne de ‘Good Humour’ y a la Lily Allen del primer álbum. En verdad, sus inspiraciones han sido ‘Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)’ de Baz Luhrmann y ‘Dirrty’ by Christina Aguilera, pero lo importante es que la canción es una completa preciosidad en la que Self Esteem habla sobre lo insegura que se puede sentir una persona en una fiesta en la que no sabe qué decir, trabajando en un McDonald’s o cuando llega cierta edad y no se tienen hijos. “Casarte no es el día más importante de tu vida”, trata de convencerte.

Frases que ganan en emoción cuando comprobamos en el vídeo que Self Esteem se abraza a sí misma, es decir, abraza sus viejas inseguridades para decirles adiós. Su inspiración ahí ha sido la película de Elton John ‘Rocketman’.

La producción, in crescendo, añade finalmente una sección de cuerdas, que seguro que tienen mucho que ver con el hecho de que esta sea, según la propia Self Esteem (antes en los muy queridos Slow Club), la canción que siempre soñó hacer. La hizo en una toma, “como si la hubieran poseído” y ha de ser por ello que funciona tan bien a modo de exorcismo.



