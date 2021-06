Laura Mvula rinde un homenaje muy explícito a Michael Jackson en ‘Got Me’

Laura Mvula estrena hoy el vídeo de una balada de R&B junto a Dann Hume llamada ‘What Matters’ que subraya la inspiración ochentera que encontraremos en el disco que saca el día 2 de julio, ‘Pink Noise’. En el vídeo de neones aparecen los dos protagonistas dentro de un cubículo mientras otra pareja baila. El tema se suma a otros singles anteriores que ya conocíamos como ‘Church Girl’, que ya fue “Canción del Día”, o ‘Got Me’, que es la que hoy seleccionamos como tal.

Suponemos que algún despistado vinculará rápidamente ‘Got Me’ al revival 80’s de Dua Lipa y The Weeknd, y es cierto que estas llegaron antes, pero también lo es que ninguno inventó nada y que este homenaje a Michael Jackson no puede ser más puro. De hecho es indisociable de hits como ‘The Way You Make Me Feel’ o ‘Billie Jean’ en todo: su línea de bajo, su euforia en el estribillo, sus elementos sincopados… hasta el punto de que es difícil creer que Justin Timberlake, quien más copiara al Rey del Pop, no tuviera una canción que sonara exactamente así. Ni siquiera ‘Rock With You’ era tan revivalista.

Este paso supone un enorme cambio de tercio para la autora de ‘Sing to the Moon’ y ‘The Dreaming Room’, dos discos de sonido más clásico. Laura Mvula está presentando este disco indicando que al fin se ha encontrado a sí misma, que su obsesión es el pop y que le encanta la nostalgia.





