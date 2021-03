Escucha ‘Entra en mi vida’, explicada por La Casa Azul

La Casa Azul había anunciado en sus redes que este miércoles 10 de marzo saldría su nuevo single ‘Entra en mi vida’. Esta noche a las 0.00 ya podrá degustarse el tema en las correspondientes plataformas de streaming, como se puede apreciar en la cuenta atrás activada en Youtube, pero los más impacientes podéis oír ya la canción en este podcast de Siglo 21 de Radio 3, donde se ha anunciado que habrá nuevo disco del proyecto de Guille Milkyway en 2022. ¿Nos lo creemos, sí? En concreto el tema aparece en el minuto 28, como nos ha indicado timeout en el foro de La Casa Azul.

Merece la pena escuchar el podcast porque en él Guille aparece explicando la canción, apelando a su insomnio. Él mismo dice que el tema avanza de un inicio «minimalista y sosegado» hacia un estribillo «vitalista» como los de la primera época de La Casa Azul. Después habla de «elementos psicodélicos», refiriéndose a un «momento disruptivo al final de la canción» con un sampling «un poco random» que representa la «vorágine de pensamientos caóticos nocturnos, que desaparecen al despertar o cuando aparece el amor de forma inesperada».

Elefant, su sello, define ‘Entra en mi vida’ como «un recorrido por la historia de la música pop de estos últimos 60 años en 3 minutos y 38 segundos», convirtiendo su nota de prensa en una locura de name dropping donde no falta la influencia de clásicos como Juan y Junior, Los Ángeles, Beach Boys, la ELO, las Supremes, Saint Etienne y Go! Team… pero también otros nombres más actuales como Boy Pablo, Dua Lipa o Demi Lovato. El tema se considera próximo a una nueva generación de artistas que incluye a The Pirouettes, Arlo Parks o Maria Blaya.

El vídeo que se estrenará esta noche se define así: «un viaje entre lo bucólico y lo sideral, que simboliza una travesía interior (ese sitar) y esa estética futurista marca de la casa que en esta ocasión alcanza niveles exquisitos de luminosidad y preciosismo. Y es que precisamente el vídeo, y todo el aspecto visual de este nuevo periodo de LA CASA AZUL es firma de Forest Film Studio, del que forman parte Guillem y Lluís, miembros de La Casa Azul en directo desde hace años. Y eso confirma la sensación expresionista, de que esos colores cálidos y brillantes representan los nuevos pasos hacia los que caminan las próximas composiciones de LA CASA AZUL. Se abre un nuevo camino, que queremos disfrutar intensamente mientras dejamos entrar en nosotros estos rayos de luz».



